כיכר השבת
צער בעלי חיים

"אני עשיר מספיק כדי לשלם": התיעוד שסיבך את איש העסקים

איש עסקים אמריקאי נאשם בהטרדת כלב ים נזירי נדיר בהוואי, לאחר שהשליך אבן לעבר החיה | עורך דינו טען שניסה להגן על צבי ים אחר (מעניין)

עורך דינו של איש עסקים אמריקאי הנאשם כי השליך אבן לעבר כלב ים נזירי נדיר בהוואי, טען כי מרשו ניסה להגן על צבי ים ולא התכוון לפגוע בבעל החיים.

הנאשם - איגור ליטבינצ’וק, בן 38 ממדינת וושינגטון, נעצר לאחר שתיעוד ויראלי הראה אותו משליך אבן לעבר כלב הים בחוף בהאווי. לפי הרשויות ב, הוא מואשם בהטרדת בעל חיים מוגן בניגוד לחוק הפדרלי להגנת מינים בסכנת הכחדה.

עורך דינו מיילס בריינר אמר כי “הוא מעולם לא התכוון לפצוע את כלב הים”. לטענתו, ליטבינצ’וק סבר שהוא מגן על צבי ים שישב על הסלעים, לאחר שלדבריו אחד מהם כבר נדחף למים על ידי החיה.

עוד טען הסנגור כי מרשו לא ידע שמדובר במין נדיר ומוגן, וכי הושפע מניסיונו עם אריות ים אגרסיביים באזור מגוריו.

לפי כתב האישום, עדים במקום טענו כי לאחר שהתעמתו עמו אמר ליטבינצ’וק שהוא “עשיר מספיק כדי לשלם את הקנסות”, אולם עורך דינו הכחיש את הניסוח וטען כי אמר רק: “אני יכול להרשות לעצמי את זה”.

אם יורשע, ליטבינצ’וק עשוי להישלח לעד שנת מאסר בגין כל עבירה ולספוג קנסות של עשרות אלפי דולרים.

ארה"בתקיפהסרטון ויראליוושינגטוןאבןכלב ים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

