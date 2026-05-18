​"אתם שומעים את קולי מכלא אורומייה המרכזי, וייתכן שזו הפעם האחרונה שתשמעו אותו". המילים הללו, שנאמרו בקול צרוד אך יציב, נשלחו מהכלא האיראני על ידי מהראב עבדאללהזאדה. כך לפי תיאור מצמרר של ה-BBC.

ימים ספורים לאחר שהקלטת השחזור הזו הגיעה לידי ארגוני זכויות האדם, הוצא האסיר הפוליטי הכורדי להורג בחשאי, מבלי שמשפחתו או עורכי דינו קיבלו על כך הודעה מראש.

​ההוצאה להורג של עבדאללהזאדה היא חלק מזינוק דרמטי ומבהיל במספר ההוצאות להורג הפוליטיות באיראן.

מאז תקיפות ארצות הברית וישראל במדינה ב-28 בפברואר, אימת משרד זכויות האדם של האו"ם את מותם בתלייה של לפחות 32 אסירים פוליטיים. לשם השוואה, לאורך שנת 2025 כולה נרשמו באיראן 45 הוצאות להורג ממניעים פוליטיים.

​בקלטת שהותיר אחריו, תיאר עבדאללהזאדה את שיטות העבודה של המשטר. "מהיום הראשון למעצרי, הם אילצו אותי להודות באמצעות עינויים ואיומים, הודאות שהיו שקריות לחלוטין. אף אחת מההאשמות נגדי אינה נכונה. הם יודעים זאת, וא-לוהים יודע זאת. אני חף מפשע", זעק מהכלא, שם הוחזק מאז הפגנות חג'אב בשנת 2022.

​הוא סיפר על העינוי הפסיכולוגי המתמשך שעוברים האסירים: "אדם שנדון למוות חושב בכל לילה ויום שבכל רגע עלולים לקרוא לו ולקחת אותו להוצאה להורג. אדם שנדון למוות יכול למצוא שבריר של שלווה רק לאחר השעה אחת בלילה, אולי לשחרר את מחשבותיו המרוצות כדי לישון למשך שעתיים או שלוש".

​בארגון אמנסטי אינטרנשיונל מצביעים על כך שבשנה החולפת ביצע המשטר 2,159 הוצאות להורג – הנתון הגבוה ביותר מאז שנת 1989.

נציגת הארגון, נאסים פאפאיאני, הסבירה כי "באיראן, הרשויות מבצעות הוצאות להורג בתלייה. הן מבצעות אותן עם שחר. אנשים באיראן מתעוררים כמעט מדי יום להכרזות על הוצאות להורג". לדבריה, המטרה ברורה: "הם משתמשים בעונש המוות ככלי לדיכוי פוליטי, כדי לזרוע פחד בקרב האוכלוסייה, ולמעשה לדכא כל התנגדות שעשויה להיות".

​מומחים מעריכים כי המשטר בטהרן מנסה להקרין עוצמה מול שורת משברים פנימיים וחיצוניים קשים. קאווה קרמנשאהי מרשת זכויות האדם של כורדיסטן מציין כי "בזמן שהוא מתמודד עם משברים פנימיים וחיצוניים מרובים, המשטר מנסה, באמצעות דיכוי מוגבר ועלייה בהוצאות להורג, להציג מפגן של כוח ולהעביר את המסר: 'אני עדיין כאן, ואני עדיין שולט במצב'".

​בין הקורבנות האחרונים של גל הדיכוי נמצאים גם אלוף הקראטה בן ה-21 סאסאן אזדוואר, שהוצא להורג באשמת מלחמה בא-לוהים, ועירפאן שקורזאדה, סטודנט לתואר שני בהנדסת אווירונאוטיקה בן 29, שנתלה באשמת ריגול.

במכתב שהותיר שקורזאדה לפני מותו כתב: "נעצרתי באשמת ריגול מפוברקת ולאחר שמונה חודשים וחצי של עינויים ובידוד, אולצתי להודות הודאה שקרית. אל תתנו לחיי חף מפשע נוסף להילקח בשתיקה". למרות הזעקה הבינלאומית, ראש הרשות השופטת באיראן הבהיר כי מערכת המשפט לא תיסוג מגזרי הדין.