בשבוע שעבר בגן החיות "שאנטו ג'ונגשאן"שבמחוז גואנגדונג, סין התרחשה טרגדיה מקפיאת דם . למרות האיסור על כניסת קטינים לאזור האכלה, מטפל בגן החיות אישר לילדה בת 10 להיכנס למתחם המבודד כדי להאכיל את האריות. בעוד הילדה עומדת סמוך לכלוב ומציעה מזון, לביאה רעבה שלחה את כפתה מבעד לסורגים, תפסה את הילדה במכנסיה וברגלה וגררה אותה לקרקע בעוצמה.