אימה בגן החיות: ילדה בת 10 נגררה על ידי צמד אריות לעיני המבקרים

רגעים של פחד נרשמו בגן חיות בסין כאשר חוויית האכלה שגרתית הפכה למאבק הישרדות בשידור חי | בתוך שניות, הטורפים הגדולים תפסו את הילדה מבעד לסורגים, בעוד המטפלים נאבקים להצילה מבין המלתעות (חדשות בעולם) 

התיעוד מגן החיות
בשבוע שעבר בגן החיות "שאנטו ג'ונגשאן"שבמחוז גואנגדונג, התרחשה טרגדיה מקפיאת דם . למרות האיסור על כניסת קטינים לאזור האכלה, מטפל בגן החיות אישר לילדה בת 10 להיכנס למתחם המבודד כדי להאכיל את האריות. בעוד הילדה עומדת סמוך לכלוב ומציעה מזון, לביאה רעבה שלחה את כפתה מבעד לסורגים, תפסה את הילדה במכנסיה וברגלה וגררה אותה לקרקע בעוצמה.

הדרמה החמירה כאשר אריה נוסף הצטרף לניסיון התקיפה וניסה לאחוז בילדה המבוהלת, שצרחותיה נשמעו היטב בתיעוד שהופץ מהמקום. המטפל מיהר להתערב וניסה לשחרר את הילדה מאחיזת הטורפת, בעודו משתמש במוט מתכת כדי להדוף את האריות לאחור.

התקיפה כולה נמשכה כ-30 שניות גורליות, שבסופן הצליח הצוות לחלץ את הילדה מידי החיות, שעל פי ההערכות תקפו לאחר שזיהו את הבשר שהחזיקה בידה.

באורח נס, הילדה יצאה מהאירוע עם פציעות קלות בלבד ברגלה, שכללו שריטות ושפשופים. היא פונתה לבית חולים מקומי לקבלת חיסון נגד כלבת ושוחררה לביתה עוד באותו הערב.

בעקבות התקרית, נפתחה חקירה שחשפה כשל ניהולי חמור ושיקול דעת לקוי של הצוות, שאפשר למבקרים להיכנס לאזור הסטרילי. המטפל האחראי הושעה מתפקידו, וגן החיות נסגר זמנית לצורך בחינה מחודשת של נהלי הבטיחות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

3
אמאלה איזו טראומה לכל החיים
מיכל
2
מזעזע , אומללה הילדה
גיילי
1
אמאלהההההההההה
דוד

