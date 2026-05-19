בעקבות קערת אוכל רחוב: מנכ"ל אנבידיה הפך לוויראלי 

ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה אוכל אוכל רחוב בסין ( צילום: צילום מסך )

ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה ואחד האנשים המשפיעים בעולם הטכנולוגיה, הצליח השבוע למשוך תשומת לב מסוג שונה לחלוטין מזו שהוא רגיל אליה - לא בזכות שבבי בינה מלאכותית או הכרזות עסקיות, אלא דווקא בזכות קערת נודלס פשוטה על מדרכה בבייג'ינג.

במהלך ביקורו בבירת סין במסגרת משלחת בראשות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, תועד הואנג כשהוא יושב לצד מקומיים בשכונת נאנלואוגושיאנג ההיסטורית, נהנה ממנת ז'אג'יאנגמיאן - נודלס חיטה ברוטב סויה מותסס - ואף טועם דוג'י, משקה מסורתי בעל טעם עז במיוחד. לבוש בז'קט העור המזוהה עמו, הואנג הצטלם עם עוברי אורח ונראה משתלב בקלילות באווירה המקומית. האירוע הפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות הסיניות, שם זכה לשבחים רבים. משתמשים תיארו אותו כ"נגיש" ו"אותנטי", והתרשמו מהנכונות של אחד ממנהיגי התעשייה הבולטים בעולם להתחבר לחיי הרחוב המקומיים. מאחורי המחווה הפשוטה לכאורה מסתתרת גם משמעות רחבה יותר. ביקורו של הואנג בסין מתקיים בעיתוי רגיש עבור אנבידיה, כאשר מגבלות הייצוא האמריקאיות פגעו קשות בפעילות החברה במדינה. הואנג עצמו הודה לאחרונה כי נתח השוק של החברה בתחום שבבי הבינה המלאכותית בסין ירד לאפס, על רקע הרגולציה המחמירה.

עם זאת, דיווחים עדכניים מצביעים על כך שוושינגטון אישרה מחדש מכירות מוגבלות של שבבי H200 למספר חברות סיניות, מה שמעורר תקווה לחידוש חלקי של הפעילות. במקביל, הואנג ניצל את הבמה כדי לשבח את הכלכלה הסינית, והדגיש בריאיון לתקשורת המקומית את יכולות החדשנות המרשימות של המדינה ואת מעמדה המוביל בתחום הבינה המלאכותית.

הגעתו של הואנג לפסגה עצמה לא הייתה מובנת מאליה. לפי דיווחים, שמו לא נכלל תחילה ברשימת אנשי העסקים שצורפו למשלחת האמריקאית, ורק לאחר התייחסות תקשורתית לנושא הוזמן להצטרף ברגע האחרון - ואף עלה על אייר פורס וואן הנשיאותית במהלך עצירת ביניים באלסקה.

זו אינה הפעם הראשונה שבה הואנג משלב בין דיפלומטיה רכה לבין חוויות קולינריות מקומיות. ביקוריו הקודמים בסין ובווייטנאם כללו סיורים דומים בשווקים ובדוכני אוכל רחוב, שגם הם זכו לתהודה רחבה ברשת.