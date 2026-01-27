גולרית גורילה בוגרת של שפלה מערבית - המשקפיים שעושות את ההבדל ( צילום: שאטרסטוק רשתות חברתיות )

ביקור בגן החיות עשוי להיראות כבילוי משפחתי רגוע, אך עבור הגורילות, מדובר במפגש טעון שבו כל תנועה וכל מבט נבחנים בקפידה.

תשמרו על העיניים "בוקיטו קייקר"

המשקפיים כוללים חרירי הצצה קטנים המאפשרים למבקר להביט ישירות בגורילה, בעוד שהחיה רואה מולה אדם שעיניו מופנות לכיוון אחר, ובכך נמנעת תחושת האיום.

מעבר לשימוש באמצעי עזר, הבנת "כללי הנימוס" של הגורילות קריטית לכל מי שמוצא עצמו בקרבתן. כדי לשדר מסר של שלום וכניעה, על האדם לאמץ התנהגויות שאינן מאיימות, כגון השפלת המבט מטה או הצידה והקטנת הנוכחות הפיזית על ידי כריעה או ישיבה.

מומחים מדגישים כי שמירה על שקט, תנועות איטיות והימנעות מחדירה לטריטוריה של הגורילה הם המפתחות למפגש בטוח. במקרה קיצוני של הסתערות, ההנחיה היא דווקא לא לברוח, שכן ריצה עלולה לעורר יצר רדיפה, אלא לעמוד במקום, להקטין את הגוף ולהימנע מקשר עין בכל מחיר.

הסיפור של בוקיטו והמצאת ה"בוקיטו קייקר" מדגישים את הדינמיקה החברתית של חיות הבר, גם כאשר הן נמצאות מאחורי סורג ובריח או זכוכית. בעוד שגורילות בגני חיות עשויות להפגין סובלנות גבוהה יותר למבקרים מאשר קרובותיהן בטבע, הזהירות נותרת בראש סדר העדיפויות.