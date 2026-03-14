צפו: טירה עתיקה קרסה בקול רעש גדול לעיני התיירים ההמומים  

צילום: מתוך רשתות חברתיות
הטירה קורסת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אחד המגדלים בטירת אסקלונה שבמחוז טולדו בספרד, טירה עתיקה שנבנתה במאה ה-15, קרס הבוקר במפתיע לעיני התיירים ששהו במקום.

מדובר במגדל הממוקם בכניסה לטירה, שם היו מתוכננות לאותו יום מספר קבוצות סיור בהשתתפות מאות מבקרים. המגדל התמוטט בסביבות השעה 10:30 בבוקר, למרבה המזל עוד לפני שהסיורים החלו.

תיירים שביקרו במקום תיעדו את רגע הקריסה והפיצו את הסרטון, שבו ניתן לראות כיצד תחילה מתחילים להתנתק חלקי אבן מהמבנה, וכעבור שניות ספורות המגדל קורס כולו ויוצר ענן אבק גדול. בסרטון נשמעים המבקרים מזהירים כי “הכול עומד ליפול”, וממליצים להיזהר מהמכוניות החונות במקום, תוך שהם מציינים כי כבר הזעיקו את המשטרה.

ראש העיר המקומי אמר כי כולם בעיירה “עצובים מאוד” בעקבות האירוע. לדבריו, האזור נסגר מיד והסיורים שתוכננו לאותו יום וכן הביקורים שתוכננו לשבועות הקרובים בוטלו. הוא הוסיף כי לשמחתם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק משמעותי, מלבד רכב שחנה ברחבת הטירה שנפגע מאבן.

העיירה אסקלונה פתחה מחדש את הטירה לציבור ב-26 באפריל 2025, לאחר שהעירייה רכשה את המבצר באוקטובר 2024 והחלה לפעול לשיקומו ולהנגשתו למבקרים. לדברי ראש העיר, כעת יש צורך לבצע הערכת נזקים מקיפה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
רק המגדל קרס ? כל המדינה הזאת קורסת , אסופה של מטומטמים .
המשקיף
1
מי יתן שהמדינה הזאת תתמוטט עד אפס. ראש הממשלה האנטישמי מסיט נגד מדינת ישראל וגרם להרבה מדינות לא לרכוש תוצרת חקלאית מישראל אלא מספרד.פירות הדר אבוקדו וכו'. ועכשיו הוא נותן אזרחות לחצי מליון מסתננים כמעט כולם מוסלמים. חסרי מוח השכלה ויכולת ורצון לעבוד.
אלה

