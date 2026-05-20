אחמדניג'אד

בחשיפה דרמטית שפורסמה הבוקר (רביעי) ב"ניו יורק טיימס", התברר כי לארצות הברית וישראל היה מועמד בלתי צפוי לחלוטין לרשת את ההנהגה באיראן - מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר שנחשב לאחד מאויביה המרים ביותר של מדינת ישראל.

על פי הדיווח, שמבוסס על עדויות של בכירים אמריקנים ואיראנים, ישראל פיתחה תוכנית מורכבת להחלפת המשטר באיראן, אליה הצטרפו גורמי המודיעין האמריקני. התוכנית התמקדה באחמדינג'אד כ"מישהו מבפנים" שיוכל להוביל הפיכה, כפי שציין הנשיא דונלד טראמפ בהתבטאויות קודמות. התקיפה שנועדה לשחרר אותו לפי הגורמים שדיברו עם העיתון, התקיפה הישראלית ביום הראשון של מבצע 'שאגת הארי' בביתו של אחמדינג'אד בטהרן לא נועדה לחסל אותו - אלא דווקא לשחרר אותו ממעצר הבית שבו היה נתון. אחמדינג'אד שהה במעצר בית לאחר שניסה לבצע הפיכה באיראן. טראמפ פתח בשיחה ספונטנית עם פועלים בוושינגטון - כך זה נראה יוסי נכטיגל | 19.05.26 אולם התוכנית השתבשה באופן דרמטי. אחמדינג'אד כמעט נהרג בתקיפה, כאשר שומרי ראשו ספגו את האש ונהרגו במקומו. לאחר שחווה את הסכנה הקיצונית, הוא שינה את דעתו והחליט - לפחות נכון לאותה שעה - שלא לקחת חלק במבצע ההפיכה המתוכנן.

הבית הלבן מתחמק מתגובה

דוברת הבית הלבן אנה קלי נמנעה מלהגיב ישירות לחשיפה הדרמטית. במקום זאת, היא מסרה הצהרה כללית: "צבא ארה"ב השיג את כל מטרותיו, ועכשיו נציגי המשא ומתן עובדים על עסקה שתשים קץ ליכולות הגרעיניות של איראן לתמיד".

החשיפה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר הנשיא טראמפ מתלבט בימים אלה האם להורות על תקיפה אמריקנית נרחבת באיראן או להמשיך במאמצים הדיפלומטיים. רק אתמול הודיע טראמפ כי היה "רחוק שעה מלהורות על תקיפה", והוא מוכן לתת עוד כמה ימים למשא ומתן.

מי הוא אחמדינג'אד

מחמוד אחמדינג'אד כיהן כנשיאה השישי של איראן במשך כשמונה שנים, ונחשב לאחד מהנשיאים הקולניים והחריפים במיוחד בביטויי השנאה נגד ישראל. הוא החייה את הכחשת השואה והאנטישמיות, וחיזק את חיזבאללה ואת התוכנית הגרעינית האיראנית.

בשנים מאוחרות יותר התדרדרו יחסיו עם המנהיג העליון עלי חמינאי, וניסיונות שלו להתמודד פעם נוספת לנשיאות איראן נבלמו. על פי דיווחים קודמים, הוא ניסה לבצע הפיכה לכיוון קיצוני יותר מהמשטר הקיים, מה שהוביל למעצר הבית שלו.

התוכנית המשותפת של ישראל וארה"ב, כפי שמתגלה כעת, ראתה באחמדינג'אד - למרות עברו כשונא ישראל מושבע - כמועמד פוטנציאלי להחליף את המשטר הנוכחי.