אישה מיוסטון הגישה תביעה נגד טסלה על סך מיליון דולר, לאחר שלטענתה רכב מסוג 'סייברטראק' שהיה בבעלותה ופעל במצב נהיגה אוטומטית כמעט והוביל אותה ואת תינוקה אל התהום לפני שהתנגש במעקה בטון. האירוע

על פי התביעה, הנהגת ג’סטין סן אמור נסעה עם מערכת הסיוע לנהג מופעלת כאשר הרכב התקרב למחלף שבו היה עליו לפנות ימינה. במקום זאת, הרכב כמעט שלא ביצע את הפנייה והמשיך ישר, עד שהתנגש בעוצמה במחסום הבטון שעל הגשר, שנייה לפני נפילה לתהום. כתוצאה מההתנגשות ניתזו חלקים מהרכב לכל עבר.

לדברי עורך דינה של התובעת, רגעים לפני הפגיעה ניסתה הנהגת לנתק את מערכת הנהיגה האוטומטית ולהשתלט על ההגה, אך זה כבר היה מאוחר מדי ולא ניתן היה למנוע את התאונה.

כתוצאה מהאירוע, הנהגת סבלה מפציעות משמעותיות בכל חלקי גופה. בתה בת השנה שהייתה במושב האחורי בזמן התאונה לא נפגעה.

בתביעה נטען כי החברה הציגה באופן מטעה את יכולות מערכת הנהיגה האוטומטית שלה וכי התרשלה בתכנון המערכת. בין היתר נטען כי הרכב מסתמך על מצלמות בלבד ללא שימוש בטכנולוגיית LiDAR למדידת מרחקים, וכי חסרים בו מנגנוני בטיחות מספקים, כמו מערכת התרעה יעילה שתבטיח שהנהג מוכן לקחת שליטה.

המקרה מגיע בזמן שטסלה פועלת להרחיב את פעילותה בתחום הרכבים האוטונומיים, כולל פיתוח שירותי מוניות רובוטיות והשקת כלי רכב ייעודיים לנסיעה ללא נהג. החברה לא הגיבה לפניית כלי התקשורת בנושא.