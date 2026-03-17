דיווח ב'וושינגטון פוסט' חושף כי גורמים ישראלים בכירים העבירו לעמיתיהם בארצות הברית הערכה פסימית באשר לסיכויי מחאה עממית להפיל את המשטר האיראני, בצל המלחמה המתנהלת בשבועות האחרונים באזור.

לפי הדיווח, אותם בכירים סבורים כי גם אם יתחדש גל הפגנות רחב במדינה, כפי שנראה בעבר, כוחות הביטחון של איראן ידכאו אותו באלימות קשה, בדומה למה שאירע בגלי המחאה הקודמים.

ההערכה היא כי המפגינים "יישחטו" בהמוניהם, לאחר דיכוי אלים של ההפגנות שאירעו בינואר האחרון. למרות זאת נטען כי בישראל ממשיכים לעודד את הציבור האיראני לצאת לרחובות ולהתקומם נגד השלטון, מתוך תקווה לערער את יציבות המשטר.

הדיווח משתלב בהערכות מודיעיניות רחבות יותר שלפיהן המשטר באיראן אמנם ספג פגיעות קשות במסגרת הלחימה האחרונה, אך עדיין שומר על שליטה פנימית הדוקה ומוכן להשתמש בכוח רב כדי לדכא כל ניסיון למרד אזרחי.

הציבו כוחות בגבול: המדינה ששוקלת לסייע לישראל נגד חיזבאללה אריה רוזן | 18:55

במקביל, גורמים בישראל מציגים קו תקיף יותר, שלפיו לחץ פנימי מצד האוכלוסייה עשוי להיות אחד הכלים המרכזיים להפלת המשטר, גם אם המחיר עלול להיות כבד.