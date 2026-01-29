הנוסעת מניחה רגליים על המושב שלפניה ( צילום מסך מתוך רשת X )

טיסת קטאר איירווייז מדוחא למוסקבה הפכה לזירת קרב לאחר שנוסעת שזעמה על היושבת לפניה, החליטה בהפגנתיות לשים את הרגליים שלה על המשענת של האישה שלפניה, והרסה לה את הטיסה.

עדי ראייה שהיו במקום סיפרו כי האישה התעצבנה כאשר הנוסעת מלפנים הניעה את מושבה לאחור. למרות בקשות חוזרות ונשנות מצד הנוסעים והצוות, היא סירבה להסיר את רגליה. תיעוד מהאירוע שכמובן צולם, הפך לויראלי ברשתות בימים האחרונים ובו ניתן לראות שהנוסעת במושב הקדמי מתקשה לשבת ולעבוד תוך כדי הטיסה שאורכת בסך הכל כ-5 שעות וחצי. בשלב מסוים הנוסעת מאחור אף הורידה את הנעליים שלה והניחה את הרגליים על המושב כשהיא עם גרביים בלבד. מאוחר יותר, גולשים ברשתות החברתיות יצרו סרטון המשך שנוצר בבינה מלאכותית, שבו כביכול נראה נוסע חובט עם אלה בנוסעת המופרעת ומאלץ אותה להוריד את רגליה מהמושב.

הנוסעים שסביבה ביקשו ממנה כמה פעמים להוריד את רגליים, אך זה לא עבד. "הם ניסו לשכנע אותה, ניסו וניסו", אמר אחד הנוסעים. "אבל היא רצתה לטוס ככה. יש אנשים משוגעים".

האירוע הסתיים לאחר שדיילת הסבירה לאישה שעליה להזיז את הרגליים שלה מהמושב, ובסופו של דבר היא התרצה והורידה אותן. לא לפני שעצבנה לא מעט נוסעים וגם לא מעט צופים.