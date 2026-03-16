כיכר השבת
"מסתדר מצוין עם נתניהו"

הנשיא טראמפ מבהיר: "לא יודע אם אני רוצה לעשות עסקה עם איראן"

לאחר שהצהיר שוב כי הוא מסתדר מצוין עם רה"מ נתניהו, הנשיא טראמפ עדכן כי: "ישראל עוזרת לאבטח את מצר הורמוז" והדגיש: "אני לא יודע אם אני רוצה לעשות עסקה עם איראן" (בעולם)

2תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן ושאטרסטוק)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר הלילה (בין ראשון לשני) כי הוא אינו מעוניין להגיע בשלב הזה לעסקה עם .

לדברי : "איראן רוצים מאוד לנהל משא ומתן אבל אני לא חושב שהם מוכנים לעסקה, אבל הם מתקרבים".

"אף אחד לא יודע עם מי בכלל סוגרים עסקה בצד השני - כי כולם נהרגו", הוסיף טראמפ והדגיש: "אני לא יודע אם אני רוצה לעשות עסקה עם איראן".

הנשיא נשאל שוב על יחסיו עם ראש הממשלה, , והדיווחים על מתיחות והשיב: "אנחנו מסתדרים מצוין", ועדכן: "ישראל עוזרת לאבטח את מצר הורמוז".

טראמפ שב להתייחס לאיראן ואמר: "אם לא הייתי מבטל את הסכם הגרעין הנורא של אובמה - אם לא הייתי מבטל אותו בכהונתי הראשונה, כבר היה להם נשק גרעיני והם היו משתמשים בו מיד ברגע שהיו משיגים אותו. ואם לא הייתי שולח את מפציצי ה-B-2 להפציץ ולהשמיד את זה לחלוטין - אם לא הייתי עושה זאת, ישראל והמזרח התיכון כבר היו נפגעים מנשק גרעיני".

הנשיא הוסיף כי אם הוא לא היה יוצא למלחמה נגד איראן: "ישראל הייתה נמחקת. אני חושב שחלקים גדולים מהמזרח התיכון היו נמחקים גם הם. האנשים האלה היו משתמשים בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. זו הייתה התוכנית שלהם - להשתלט על כל המזרח התיכון".

טראמפ סיכם: "תוכנית הגרעין שלהם נכשלה, ואז היו להם אלפי טילים. ואנחנו הצלחנו להשמיד גם את רוב הטילים האלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
טראמפ הוא חלום... כל פעם שתחשבו על זה פשוט תאמרו לעצמכם אין איש כזה!!!! הגאולה בהתגלמות!!!!
בזק
1
סינוואר נסראלה חמינאי אטום אירן וכו' הכל V V V V ביבי מלך ישראל גיבור כמו שמשון הגיבור גיבור אגדי עוד מיליון שנה יזכירו אותו באותיות זהב שונאי ביבי לדראון עולם
חיים

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר