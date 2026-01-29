נשק יום הדין: המערכת המסווגת שיודעת מה האויב חושב – נחשפת

בעוד שהציבור הרחב מתרגש מיכולות ChatGPT לכתוב מיילים, צבא ארצות הברית כבר מטמיע בינה מלאכותית בליבת מערך הלחימה. אב-טיפוס חדש של מערכת השליטה והבקרה NGC2 , שנחשף לאחרונה, מבטיח לשנות לחלוטין את אופן קבלת ההחלטות בשדה הקרב – מהגנרל בבור הפיקוד ועד המפקד במארב בשטח.

המהפכה הטכנולוגית טמונה ביכולת "עיבוד שפה טבעית" מתקדמת. המערכת "מאזינה" לרשתות הקשר, סורקת צ'אטים מבצעיים ומנתחת נתונים מחיישנים שונים – והכל בשברירי שנייה. במקום דיווחים ידניים מסורבלים שעלולים להכיל טעויות או לאבד זמן יקר, המערכת מייצרת תמונת מצב אחידה ומעודכנת לכל הדרגים בו-זמנית.

בניסוי דרמטי שנערך לאחרונה, הצליחו צוותי הפיתוח להעמיד מערכת מבצעית תוך חודש אחד בלבד – זמן שנחשב לשיא בתחום. היכולת להפעיל מערכת כה מורכבת בפרק זמן כה קצר מעידה על בשלות טכנולוגית משמעותית. המערכת מאפשרת למפקדים "לראות, להחליט ולפעול" במהירות שהאויב פשוט לא מסוגל לעכל – יתרון קריטי בלחימה מודרנית.

מאחורי הפרויקט עומדת ענקית הביטחון לוקהיד מרטין, שהקימה "קואליציית מוחות" יחד עם חברות ה-AI והדאטה Raft ו-Accelint. השילוב בין ענקית הביטחון המסורתית לבין חברות טכנולוגיה זריזות יצר ממשק אחוד שמרכז את כל המידע המפוזר בשטח – מכ"מים, מל"טים, חיישנים קרקעיים ודיווחי לוחמים – לכדי החלטה אחת מדויקת וקטלנית.

מעבר לכלי טכנולוגי

"זה לא רק עוד כלי טכנולוגי", מסבירים גורמים בתעשיית הביטחון האמריקאית, "זו היכולת להיות בצעד אחד לפני האויב בכל זירה – ביבשה, באוויר ובים". המשמעות המעשית: בעוד האויב עדיין מנסה להבין מה קורה בשטח, הכוחות האמריקאיים כבר מקבלים החלטות מבוססות נתונים ומבצעים אותן.

הפרויקט נמצא בתהליך צמיחה מתמיד, כאשר הלוחמים בשטח הם אלו שמכתיבים את הצרכים. התרגיל הבא, המתוכנן להיערך בפברואר 2026, יתמקד בקיצור "שרשרת האש" – היכולת לסגור מעגל על מטרה מהרגע שזוהתה ועד להשמדתה, בדיוק כירורגי ובקנה מידה רחב. זהו שינוי פרדיגמה שעשוי להשפיע גם על צבאות אחרים בעולם.