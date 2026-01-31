כיכר השבת
ברקע ההיערכות למתקפה

הרוגים בפיצוצים מסתוריים באיראן: מפקד חיל הים של משמרות המהפכה נהרג?

שישה הרוגים ולמעלה מ-15 פועים בסדרת פיצוצים מסתוריים במספר מקומות ברחבי איראן | בישראל מכחישים קשר, ודיווח ולפיו מפקד במשמרות המהפכה נהרג הוזם באראן | באיראן טוענים שמקורם של הפיצוצים בבלון גז (אקטואליה, ביטחון)

13תגובות
הפיצוצים באיראן, היום (צילום: לפי סעיף 27א)

בעוד העולם כולו, והמזרח התיכון במיוחד, עוקב במתח אחרי החלטתו של דונלד טראמפ אם לתקוף ב - במדינה הגדולה שבה שולטים האייתוללות התרחשו היום (שבת) סדרה של פיצוצים מסתוריים.

לפי דיווחים, שישה בני אדם נהרגו ועוד כ-16 נפצעו בשני פיצוצים, שארעו בדרום מדינת הענק, בסמוך לגבול עם עיראק. בישראל מכחישים קשר.

פיצוץ אחד לפי הדיווחים התרחש באזור נמל בנדר עבאס בדרום המדינה, שם נהרגה ילדה ונפצעו כ-14 נוספים. כעבור זמן קצר אירע פיצוץ נוסף בעיר אהוואז, ובו נהרגו חמישה בני אדם ונפצעו שניים. פיצוץ נוסף אירע בעיר קום.

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי לישראל אין קשר לפיצוצים בנוסף מקור ביטחוני אמר היום לכאן חדשות כי "אנחנו עוקבים, זה לא שלנו ולא מאיתנו. אנחנו גם לא מכירים תקיפה אמריקנית, לא ברור מה המקור".

באיראן טוענים כי מקורם של הפיצוצים בבלוני גז שהתפוצצו. בנוסף באיראן מכחישים טענה שפורסמה ברשתות החברתיות ולפיה בפיצוץ בבנדר עבאס נהרג מפקד חיל הים של משמרות המהפכה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

13
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
12
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
11
מי שלא מצליח להגן על טהראן לא מאיים על תל אביב. מי שנשלט ע״י פחד לא שולט בטילים.
משה
10
איומים חסרי תקדים הם השפה הקבועה של משטר שמפחד מתקדים אמיתי איראן מדברת על מלחמה אבל נזהרת מכל עימות שולחת מיליציות ומסתתרת מאחוריהן מי שלא העז להגן על אנשיו כשחוסלו, לא יכריע מדינות בטילים. ההצגות נגמרו והבלוף נחשף
בועז
9
זה היה קצר במכשירי ביפרים העניין בבדיקה
אריק
8
עדכון מהבונקר חמינאי נצפה שעות ארוכות סגור בשירותים והעולם עוקב בדריכות גורמים מדווחים שכל “טיפול להרגעה” רק מאריך את השהות המביכה ומוסיף פאניקה מיותרת בלילות הוא מתעורר מחלומות מלחיצים ובימים מנסה יוגה ומדיטציה ועדיין לא מצליח לצאת מהמצב כך נראית מעצמה אזורית כשהיא נלחמת בעיקר בעצמה… ובאסלה
עציון
7
הגיע הרגע למעבר מהגנה מתמשכת למתקפה שמפרקת את הנהגת הטרור עצמה בלי משחקים בלי אשליות
רובין
6
מי שמדבר על הסדרה מתעלם מהעובדה הפשוטה ראשי הטרור הם הבעיה והם הפתרון בלי נטרול הנהגת הרשע הזו לא יהיה ביטחון אמיתי לעם ישראל
צביקה
5
הגיע שלב שבו אי אפשר להסתפק בתגובה צריך פירוק שיטתי של מוקדי השליטה והפיקוד שמפעילים את כל הזירות.
עובדיה
4
ציר הרשע לא יירגע עד שנפעיל את ההכרעה מול ראשי המערכת שמנהלת את הטרור
תמר
3
לא עוד תגובה הגיע שלב ההכרעה מי שמפעיל את הטרור חייב לשלם את המחיר האסטרטגי בלי פירוק הציר אין ביטחון לישראל ההכלה בונה טרור ההכרעה מפרקת אותו עזה ולבנון הן הכלים הפיקוד בטהרן
מישאל
2
הגיע הרגע שישראל תפסיק לדבר ותתחיל לפעול בעוצמה שלא נראתה כאן מאז מלחמות ההכרעה לא עוד הכלה לא עוד הססנות לא עוד דחיות בשם שיקולים מדיניים האויב סביבנו מבין רק כוח וכל יום של דחייה עולה בדם אזרחינו
שטרן
1
הפלת המשטר רק הצעד הראשון. חייבים מושל הגון זמני עד שאפשר לעשות בחירות דמוקרטיות. אם משאירים ואקום מי בדיוק יכנס? עוד טרוריסטים.
מישהו

