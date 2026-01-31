בעוד העולם כולו, והמזרח התיכון במיוחד, עוקב במתח אחרי החלטתו של דונלד טראמפ אם לתקוף באיראן - במדינה הגדולה שבה שולטים האייתוללות התרחשו היום (שבת) סדרה של פיצוצים מסתוריים.

לפי דיווחים, שישה בני אדם נהרגו ועוד כ-16 נפצעו בשני פיצוצים, שארעו בדרום מדינת הענק, בסמוך לגבול עם עיראק. בישראל מכחישים קשר.

פיצוץ אחד לפי הדיווחים התרחש באזור נמל בנדר עבאס בדרום המדינה, שם נהרגה ילדה ונפצעו כ-14 נוספים. כעבור זמן קצר אירע פיצוץ נוסף בעיר אהוואז, ובו נהרגו חמישה בני אדם ונפצעו שניים. פיצוץ נוסף אירע בעיר קום.

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי לישראל אין קשר לפיצוצים בנוסף מקור ביטחוני אמר היום לכאן חדשות כי "אנחנו עוקבים, זה לא שלנו ולא מאיתנו. אנחנו גם לא מכירים תקיפה אמריקנית, לא ברור מה המקור".

באיראן טוענים כי מקורם של הפיצוצים בבלוני גז שהתפוצצו. בנוסף באיראן מכחישים טענה שפורסמה ברשתות החברתיות ולפיה בפיצוץ בבנדר עבאס נהרג מפקד חיל הים של משמרות המהפכה.