לפי מידע שאושר לפרסום ודווח ב'חדשות 12', רסיסים שנפלו בנתב"ג בעקבות שיגור טילים מאיראן פגעו בשלושה מטוסים פרטיים, כשאחד מהם אף עלה באש.

על רקע ההתפתחויות הללו מתקיימים דיונים במשרד התחבורה באשר לצעדים מיידיים לצמצום הסיכונים, ובין היתר נשקלת האפשרות להפחית את מספר הנוסעים בכל טיסה יוצאת.

במקביל, חברת אל על הודיעה על שורת ביטולי טיסות רחבה לשבוע הקרוב, בין התאריכים 21 עד 27 במרץ, זאת לדבריהם בעקבות המגבלות שהוטלו על פעילות נתב״ג ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

הביטולים כוללים יעדים מרכזיים באירופה ובארצות הברית, ובהם ערים כמו ברלין, פרנקפורט, פראג, וינה, בוסטון ופורט לודרדייל, לצד יעדים אזוריים כדוגמת לרנקה, פאפוס וטביליסי. מדובר בביטול של כ-25,000 כרטיסי טיסות.

בחברה מדגישים כי נכון לעכשיו לא ניתן להציע טיסות חלופיות לנוסעים שטיסותיהם בוטלו, והם יוכלו לבחור בין החזר כספי מלא לבין קבלת שובר זיכוי למימוש עתידי.