בובה על חוט: הנשיא פזשכיאן נדחה ע"י המנהיג העליון

מאחורי הקלעים של השלטון בטהראן מתחולל מאבק חזיתי החושף את האשליה של מוסד הנשיאות האיראני.

לפי דיווחים המגיעים מהמדינה, הנשיא מסעוד פזשכיאן ביקש לקיים פגישה דחופה עם המנהיג העליון, בה הפציר בו להורות למשמרות המהפכה (IRGC) להפסיק לאלתר את המתקפות המחודשות על מדינות המפרץ. פזשכיאן, החושש כי איראן אינה יכולה לשאת בנטל של מלחמה חדשה, קרא אף להודיע למתווכים על נכונות לחידוש המשא ומתן להסכם.

אולם, המציאות הפוליטית באיראן טופחת על פניו של הנשיא. למרות תוארו הרשמי כראש הרשות המבצעת, הנשיא האיראני משמש בפועל כ"מריונטה" בלבד, נטול כוח ממשי במוקדי ההחלטות הגורליים.

המבנה הפוליטי של איראן, שהוקם לאחר המהפכה האסלאמית ב-1979, מעניק למנהיג העליון סמכות מוחלטת כראש המדינה, כמפקד העליון של הכוחות המזוינים וכמתווה המדיניות המרכזי, בעוד הנשיא כפוף לו לחלוטין ועוסק בעיקר בניהול יומיומי של הממשלה.