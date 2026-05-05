אישנק משלים את השיא תחת השגחה צמודה

ילד הודי בן שבע בשם אישנק השלים חצייה של כ-29 קילומטרים בים שבין סרי לנקה להודו, דרך מצר פלק, בתוך זמן של 9 שעות ו-50 דקות. בכך הפך לשחיין הצעיר ביותר בעולם שחצה את המסלול המדובר.

השחייה בוצעה ב-30 באפריל, במסלול שהחל בטלאימאנאר שבסרי לנקה והסתיים בדנושקודי שבהודו. כדי להשיג את היעד הזה, הוא התאמן 4 עד 5 שעות ביום במאגר מים מקומי יחד עם מאמנים אישיים.

מנהל בית הספר בו לומד אישנק אמר כי הישגיו הם "מקור גאווה לבית הספר ולמדינה כולה". הוא הבהיר כי קביעת שיא עולם בגיל כה צעיר, תוך התמודדות עם תנאי ים מאתגרים, משקפת אומץ, משמעת ונחישות יוצאי דופן. 

הוא הוסיף ואמר כי אישנק הוכיח שעם מסירות והדרכה נכונה, ניתן להשיג כל מטרה, ואיחל לו עתיד מזהיר

