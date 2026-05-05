משבר כלכלי חסר תקדים מתגלה בצמרת השלטון האיראנית. נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הודה לאחרונה בשיחות סגורות עם מקורביו כי מצבה הכלכלי של הרפובליקה האסלאמית חמור בהרבה מכפי שמוצג כלפי חוץ, וכי למעשה הכלכלה האיראנית כבר קרסה. כך דווח הערב (שלישי) במהדורה המרכזית בערוץ 14.

פזשכיאן, המזוהה עם המחנה הרפורמיסטי באיראן, הביע לפי הדיווח, של דרור בלאזאדה, חשש עמוק מהעתיד ואמר כי גם במצב שבו יופסק המצור הכלכלי על המדינה, יהיה קשה מאוד לשקם את המערכות שקרסו. לדבריו, איראן זקוקה נואשות להזרמת הון חיצונית בהיקף של מיליארדי דולרים, ומקור הכסף היחיד שיכול להציל את המצב הוא ארצות הברית.

"ללא סיוע אמריקני - לא נתאושש"

הנשיא האיראני הדגיש בפני מקורביו, כך דווח, כי הדרך היחידה לצאת מהמשבר הכלכלי העמוק שבו מצויה המדינה היא הגעה להסכם מדיני שיאפשר סיוע אקטיבי מהאמריקנים. ללא סיוע כזה, כך לפי פזשכיאן, איראן לא תוכל להתאושש מהמכות הכלכליות שספגה בשנים האחרונות.

דברים אלו מגיעים על רקע מתיחות פנימית גוברת בצמרת הממשל בטהרן. מנגד עומדים בכירי משמרות המהפכה וגורמים שמרניים קיצוניים שדוחפים דווקא להסלמה צבאית מול המערב ומדינות האזור. המחלוקות הפנימיות באיראן צפו על פני השטח גם סביב התקיפות האחרונות באיחוד האמירויות, כאשר בעוד שמשמרות המהפכה דחפו לפעולות התקפיות, פזשכיאן ומחנהו ניסו לבלום צעדים אלו מחשש להשלכות הכלכליות והבינלאומיות.

קרע עמוק בצמרת השלטון

נראה כי הנשיא האיראני מבין היטב את המציאות העגומה שבה נמצאת מדינתו, ומנסה להעביר מסר לפיו ללא שינוי כיוון דרסטי במדיניות החוץ והגעה להבנות עם המערב, איראן תתקשה לשרוד כלכלית לאורך זמן. הכלכלה האיראנית סובלת כבר תקופה ארוכה מאינפלציה דוהרת, אבטלה גבוהה וצניחה בערך המטבע המקומי, שמובילים לתסיסה חברתית ולמחאות ברחבי המדינה.

על פי דיווחים שהגיעו מרשת איראן אינטרנשיונל, פזשכיאן ויושב ראש הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף משלבים כוחות במטרה להביא להדחתו המיידית של שר החוץ עבאס עראקצ'י. השניים מאשימים את השר בכך שהוא פועל כסגנו של מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, ומקבל ממנו הנחיות ישירות בנוגע למשא ומתן על תוכנית הגרעין, תוך עקיפת סמכותו של הנשיא.