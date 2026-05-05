טרגדיה

סוף עצוב: נמצאה גופתה של תושבת המרכז בת 22 שנאבדה בטיול בצפון יפן

עצוב: נמצאה גופתה של תבל שבתאי, ישראלית בת 22, שאבדו עקבותיה במהלך טיול בהוקאידו שבצפון המדינה | היא הודיעה לאמה ביום שישי כי היא יוצאת לטיול על הר באזור אסהיקאווה שבצפון יפן, ומאז היא לא יצרה קשר ולא נראתה | המשטרה המקומית הגדירה את האירוע כ"חשש להסתבכות בהרים" (בעולם)

הכרזה על שבתאי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

סוף עצוב: לאחר חיפושים אינטנסיביים בצפון יפן נמצאה גופתה של תבל שבתאי צעירה בת 22 ממרכז הארץ, שנותק איתה הקשר ביום שישי האחרון. שבתאי הודיעה לאמה כי היא עולה על הר באזור העיר אסהיקאווה - ומאז נעלמה. חבריה מסייעים בהפצת כרזות עם תמונתה ומבקשים עזרה באיתורה תוך דאגה ממשית לשלומה.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, החיפושים אחר שבתאי החלו לאחר שאמה של הנעדרת, המתגוררת בישראל, דיווחה לשגרירות ביפן כי בתה עדכנה אותה ב-1 במאי כי בכוונתה לטפס על הר אסאהי - הגבוה ביותר באי הוקאידו - ומאז נותק עמה הקשר. במשרד החוץ מכירים את האירוע.

בעקבות הפנייה לשגרירות ישראל הועבר דיווח לרשויות ביפן, שפתחו במבצע חיפושים נרחב שכלל צוותי חילוץ הרריים ומסוקים. במהלך הסריקות זוהתה דמותה של הנעדרת במצלמות אבטחה בתחנת רכבל באזור, דבר שחיזק את ההערכה כי יצאה לטרק לבדה.

הר אסאהי מתנשא לגובה של 2,291 מטרים. תנאי מזג האוויר באזור בעונה זו עדיין חורפיים, עם שלג שנותר על הקרקע ושינויים חדים במזג האוויר. ההר נחשב ליעד פופולרי למטיילים, אך גורמי בטיחות מזהירים כי בעונה זו נדרשת היערכות מוקדמת, ציוד מתאים וניסיון בטיפוס בתנאי קור ושלג.

רק מי שיש לו ילדים בגיל הזה ישר מזיל דמעה ויותר.... אנחנו לא קולטים כמה אנשים מתים מידי יום. השם תרחם עלינו
רוני

