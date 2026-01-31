שישה הרוגים ולמעלה מ-15 פועים בסדרת פיצוצים מסתוריים במספר מקומות ברחבי איראן | בישראל מכחישים קשר, ודיווח ולפיו מפקד במשמרות המהפכה נהרג הוזם באראן | באיראן טוענים שמקורם של הפיצוצים בבלון גז (אקטואליה, ביטחון)
הערוץ הלבנוני "אל-מנאר" דיווח בשעה האחרונה כי "מטוסי קרב תקפו באזור אל-בריג' - ג'באע שבדרום לבנון" | דקות לאחר מכן דיווחו בלבנון על תקיפות בכמה מוקדים באזור אל-בקאע שבעומק המדינה | בתיעודים מהתקיפות נראים פיצוצי משנה עזים ולהבות ענק שפורצות, מה שמעיד שבמקום היו מתקני אמל"ח של חיזבאללה | דובר צה"ל מאשר את הדיווחים | צפו בתיעודים (חדשות)
מחבלי חיזבאללה ארבו לכוח סיור של צה"ל בהר דב ופגעו בו באמצעות ירי של טיל נ"ט • כתוצאה מהירי ישנם מספר נפגעים ישראלים • בתגובה, צה"ל תוקף מטרות בדרום לבנון בירי ארטילרי כבד וירי של חיל האוויר • ארגון החיזבאללה לקח אחריות למתקפה • הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ כינס הערכת מצב מיוחדת בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו • בצה"ל שוללים את החשש לחטיפת חייל • עדכונים (חדשות)
שני פיצוצים נשמעו אמש (רביעי) ברחבי העיר אילת. כוחות משטרה וצבא פתחו בסריקות במטרה לבדוק אם מדובר בירי גראדים מכיוון מצרים. תושבי העיר מעידים כי רעש הפיצוצים היו דומים לנפילת רקטות גראד. בנוסף מציינים התושבים, כי לא נשמעה אזעקה בטרם הנפילות. דיווח (חדשות)
סמוך לחצות אמש (שלישי) התקבלה שיחת טלפון במוקד מד"א איזור דן. מעבר לקו היו תושבים מבוהלים שדיווחו על פיצוץ אדיר ברחוב ברסלב 19 בבני-ברק. הם טענו שאדם נפצע במצב קל. לאחר בדיקה מקיפה של המשטרה, נחשף מקור הפיצוץ: בקבוקי שתיה שהתיישנו. כל הפרטים (חדשות, בארץ)