שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר הלילה (רביעי) בראיון לרשת אל-ג'זירה כי הפתווה עליה הכריז המנהיג העליון הקודם בדבר אי-ייצור נשק גרעיני - בטלה.

מדובר באיום מפורש ראשון, וככל הנראה חסר תקדים מצד איראן, שהקפידה עד כה להדגיש כי אין לה כוונת לפתח פצצת אטום, בין היתר בגלל פסק ה"הלכה" של עלי חמינאי בנושא.

אם הדברים נאמרו באופן מרומז, תוך דגש כי עד כה התוכנית הייתה למטרות שלום, עראקצ'י הודה לראשונה בקולו כי הדבר יכול עוד להשתנות.

"תוכנית הגרעין שלנו הייתה למטרות שלום בלבד, אמרנו את זה תמיד", אמר עראקצ'י.

ואז הוא הטיל את הפצצה: "כפי שאתה יודע", אמר לעיתונאי הקטארי, "פתווה תקפה כל עוד מי שהוציא אותה נותר בחיים", בכך אמר למעשה כי היא אינה תקפה עוד, וכי כל עוד לא הוצאה פרווה חדשה, איראן למעשה חופשייה לייצר נשק גרעיני מבחינה דתית.

"כעת צריך להמתין למוצא פיו של המנהיג העליון החדש", אמר עראקצ'י, תוך שהוא מדגיש כי הוא אינו סבור שיהיה שינוי כלשהוא במדיניותה של איראן.

האיום של עראקצ'י לפתח פצצת אטום לא שוגר על חלל ריק. 450 הקילוגרמים של אורניום מועשר לדרגה סף-צבאית עדיין נמצאים לכאורה בידי האיראנים, אחת מהסיבות העיקריות לפתיחת המבצע על ידי ישראל.

אם דבריו של עראקצ'י נועדו לאיים על העולם בנשק האולטימטיבי, ייתכן גם שהדברים יחזקו אצל המערב את ההבנה כי מדובר במלחמת אין ברירה, רגע לפני שאיראן מאיימת על העולם בפצצת האטום.

ההכרזה כי הפתווה אינה תקפה עוד מבחינה אסלאמית מרוקנת למעשה את הטענה עליה חזרו האיראנים שוב ושוב, לפיה פיתוח נשק גרעיני נאסר עליהם מבחינה דתית בגלל הכרזתו של המנהיג העליון לשעבר.