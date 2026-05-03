עבור רוב האנשים, פתרון קובייה הונגרית כששתי הרגליים מונחות בבטחה על הקרקע הוא אתגר מרתיע מספיק. אבל עבור טום קופקה סטודנט גרמני לרפואה בן 23, השמיים הם אפילו לא הגבול.

קופקה הדהים את העולם כשקבע שיא גינס חדש לפתרון המהיר ביותר של קובייה הונגרית תוך כדי נפילה חופשית, בזמן מדהים של 23.333 שניות בלבד.

ההישג יוצא הדופן התרחש בשמי מפרץ מוסל שבדרום אפריקה, שם קופקה צלל מהמטוס והגיע למהירויות של מעל 160 קמ"ש. הוא הצליח לנפץ את השיא הקודם, שעמד על 28.250 שניות והוחזק על ידי סם סיראקי מאוסטרליה מאז 2023.

למרות שעל הקרקע קופקה מסוגל לפתור את הקובייה בתוך כ-9 שניות, התנאים בשמיים הציבו בפניו קשיים פיזיים אדירים. בתחילה הוא ניסה לפתור את הקובייה בתנוחת "בטן למטה", אך גילה שהתנגדות הרוח החזקה מונעת ממנו להזיז את ידיו ביעילות. בעצת מדריכו, הוא אימץ טכניקה נועזת ומפחידה יותר: פתרון תוך כדי טיסה על הגב.

"זה ללא ספק הרבה יותר מפחיד כי אתה לא יכול לראות את האדמה מתקרבת," הסביר קופקה, "אבל זה מפחית את התנגדות הרוח באופן משמעותי". מדובר בהישג מרשים עוד יותר בהתחשב בכך שקופקה החל ללמוד צניחה חופשית רק שבועות ספורים לפני שבירת השיא.

זהו לא המפגש הראשון של קופקה עם ספר השיאים של גינס. בעבר הוא כבר הצליח להשוות את שיא העולם בפתרון שש קוביות הונגריות מתחת למים, ואף למד לפתור את הקובייה בעיניים מכוסות. הפחד הגדול ביותר שלו במהלך הצניחה, מלבד המהירות, היה לאבד את האחיזה בקובייה; הוא ציין כי רגע המסירה של הקובייה באוויר היה המסוכן ביותר.

לאחר הנחיתה, קופקה הודה כי הזמן באוויר הרגיש לו כמו "נצח" והוא התקשה להאמין שבאמת שבר את השיא. ומה היעד הבא של האיש שלא מפסיק לאתגר את עצמו? קופקה כבר מתכנן לנסות לשבור שיא בפתרון קוביות הונגריות תוך כדי ריצת מרתון.