המועמד לתואר האדם המבוגר בעולם: בן 118, רווק, מעשן ושותה קפה

בעוד העולם מחפש את "המרשם לחיים ארוכים" בתוספי תזונה ודיאטות, לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 שנים עם סיגריה ביד ושלוש כוסות קפה ביום | האיש שנולד עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, מציג בריאות יוצאת דופן ואורח חיים פשוט שהפך אותו לאגדה חיה (חדשות בעולם)

לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 (צילום: רשתות חברתיות )

לואיס קרלוס דוס סנטוס, המכונה בחיבה "סאו לואיזיניו", נולד ב-15 בפברואר 1908 בברזיל. הוא העביר את מרבית חייו כעובד חווה פשוט, מעולם לא התחתן ואין לו ילדים. מאז שנת 1971 הוא מתגורר בבית אבות בעיר אלוי מנדס, שם הוא נחשב לדייר הוותיק ביותר. למרות גילו המופלג, לואיס אינו סובל ממחלות כרוניות, אוכל באופן עצמאי ואף עבר את מגפת הקורונה מבלי לחלות כלל.

אורח חייו של לואיס מסקרן לא פחות מהגיל שלו. הוא שומר על שגרה קבועה הכוללת ארוחות בשעות מדויקות ושלוש כוסות קפה יומיות. באופן מפתיע, הוא נותר מעשן כבד גם בגיל 118. בנוסף, יש לו כמה הרגלים ייחודיים: הוא נוהג לישון בישיבה כשהוא נשען על הקיר, והוא נהנה לאסוף חפצים קטנים ואבנים יפות מהרצפה ולסדר אותם בחדרו.

למרות שלואיס איבד את היכולת לדבר, הוא מבין הכל ומתקשר עם הסובבים אותו באמצעות מחוות גוף ונדנודי ראש. המטפלים שלו מתארים אותו כאדם שליו ופרטי, שמעדיף לעזור לאחרים מאשר לקבל עזרה בעצמו. ארגון "RankBrasil" כבר אימת את מסמכיו והכריז עליו כאדם המבוגר ביותר בברזיל, וכעת נותר להמתין לאישור הרשמי של גינס כדי להכתיר אותו רשמית כאדם המבוגר ביותר שחי כיום בעולם.

4
הכותרת לא נכונה כשקוראים שמים לב לאמת, הבחור מעולם לא התחתן ואין לו ילדים! עכשיו מובן למה האריך שנים😉
רווק בלי ילדים
3
כמה חבל שאלו שמאריכים ימים הם אנשים אפורים ומשעממים, ואילו החכמים והממציאים, גם הצדיקים והחסידים לא זוכים לזה
יוסי
2
רווק נחשק - אף פעם לא מאוחר להתחתן
נתן
1
זה ידוע שאין שום "סוד" או "מתכון" לאריכות חיים! חיים ומוות זה רק השם מחליט ואם האדם עיין חי סימן שהוא לא סיים את תפקידו בעולם
יודע דבר

