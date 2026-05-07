זה לא ירח: אור מסתורי שהופיע בשמיים החריד את התושבים | צפו

תושבים במחוז בריטיש קולומביה שבקנדה נכנסו לחרדה במהלך השבוע, לאחר שבשמיים הופיע אור לבן גדול בצורת חרוט שנע באיטיות מעל האופק ונראה למרחק של מאות קילומטרים.

עדי ראייה דיווחו כי הבחינו בתופעה בין השעות 22:15 ל-22:30 בלילה לפי השעון המקומי. ברשתות החברתיות הופצו סרטונים שתיעדו את האור המסתורי, כאשר חלק מהגולשים העלו השערות על עב"מים או תופעות חריגות אחרות.

כעבור שעות אחדות התברר כי מדובר בתופעה שנגרמה בעקבות שיגור של חברת SpaceX. מלהאר קנדורקר, מאנשי מצפה הכוכבים האסטרונומי של פרינס ג'ורג', אמר לרדיו CBC כי זיהה מיד שמדובר ב"אפקט המדוזה".

לדבריו, התופעה נוצרה בעקבות שיגור טיל Falcon 9 מבסיס חיל החלל ונדנברג שבמדינת קליפורניה. לאחר השיגור טיפס השלב השני של הטיל לשכבות הגבוהות של האטמוספירה, שם גזי הפליטה שלו התפשטו בתנאי כמעט-ריק ויצרו ענן זוהר בצורת חרוט.

הצורה הייחודית נגרמת כאשר פלומת הפליטה של הטיל מחזירה את אור השמש גם זמן רב לאחר השקיעה על הקרקע, תופעה המכונה "אפקט המדוזה" או "אפקט הדמדומים".