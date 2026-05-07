כזה עוד לא ראיתם: האסטרונאוט משתעשע עם כדור מים - שהפך למראה

האסטרונאוט ג'רמי הנסן, חבר צוות משימת ארטמיס 2, תועד לאחרונה כשהוא מבצע ניסוי נוזלים יוצא דופן בתנאי מיקרו-כבידה.

בסרטון שהתפרסם נראה כדור מים גדול המרחף בחופשיות בחלל התא, כאשר פני השטח של המים פועלים כעדשה המשתקפת את דמותו של הנסן בצורה הפוכה לחלוטין.

במהלך התצוגה, השתמש הצוות בקשית כדי לנסות ולנווט את הבועה המרחפת. אחד מחברי הצוות נשמע אומר להנסן "עכשיו אתה הפוך, ג'רמי", בעוד האחרון מתבונן בהשתקפותו המעוותת בתוך המים. הניסוי נועד להמחיש את הדינמיקה הייחודית של נוזלים בסביבה ללא כוח משיכה.

במהלך משימתם בחלל, האסטרונאוטים משתמשים בקשית כדי לשתות ממכל סגור, כדי למנוע את התפשטות המים באוויר. צפו בתיעוד.