כיכר השבת
ארטמיס 2 

כזה עוד לא ראיתם: האסטרונאוט משתעשע עם כדור מים - שהפך למראה

האסטרונאוט ג'רמי הנסן, חבר צוות משימת ארטמיס 2, תועד לאחרונה כשהוא מבצע ניסוי נוזלים יוצא דופן בתנאי מיקרו-כבידה | בסרטון שהתפרסם נראה כדור מים גדול המרחף בחופשיות בחלל התא, כאשר פני השטח של המים פועלים כעדשה המשתקפת את דמותו של הנסן בצורה הפוכה לחלוטין (חדשות) 

| צילום: צילום: נאסא / ארטמיס 2

האסטרונאוט ג'רמי הנסן, חבר צוות משימת ארטמיס 2, תועד לאחרונה כשהוא מבצע ניסוי נוזלים יוצא דופן בתנאי מיקרו-כבידה.

בסרטון שהתפרסם נראה כדור מים גדול המרחף בחופשיות בחלל התא, כאשר פני השטח של המים פועלים כעדשה המשתקפת את דמותו של הנסן בצורה הפוכה לחלוטין.

במהלך התצוגה, השתמש הצוות בקשית כדי לנסות ולנווט את הבועה המרחפת. אחד מחברי הצוות נשמע אומר להנסן "עכשיו אתה הפוך, ג'רמי", בעוד האחרון מתבונן בהשתקפותו המעוותת בתוך המים. הניסוי נועד להמחיש את הדינמיקה הייחודית של נוזלים בסביבה ללא כוח משיכה.

במהלך משימתם בחלל, האסטרונאוטים משתמשים בקשית כדי לשתות ממכל סגור, כדי למנוע את התפשטות המים באוויר. צפו בתיעוד.

מיםאסטרונאוטכוח המשיכהארטמיס 2

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר