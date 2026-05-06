אוניברסיטת UCLA ביטלה את התואר של בוגר שהודה בשימוש בבינה מלאכותית על במת הטקס

הסטודנט הציג לקהל את היסטוריית השימוש בתוכנת ChatGPT במהלך לימודיו והפך לוויראלי ברשת.

​אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס הודיעה על ביטול התואר האקדמי של סטודנט כבן 23, כשעתיים בלבד לאחר שזה הודה בפומבי כי השתמש בבינה מלאכותית כדי לעבור את מבחניו. ההחלטה התקבלה בעקבות פעולה מחאתית או הפגנתית שביצע הצעיר במהלך טקס הסיום הרשמי של המוסד, מול קהל של אלפי אנשים באצטדיון.

​במהלך עלייתו לבמה לקבלת התעודה, הניף הסטודנט את המחשב הנייד שלו מעל ראשו, כאשר על המסך הוצג ממשק פתוח של התוכנה ChatGPT. המצלמות שתיעדו את האירוע הקרינו על מסכי הענק באצטדיון את היסטוריית הפעולות המלאה של הסטודנט, שחשפה כיצד השתמש בבינה המלאכותית לכתיבת חיבורים אקדמיים ולקבלת תשובות במבחנים הסופיים.

​האירוע תועד והופץ ברשת החברתית טיקטוק, שם צבר כ-14 מיליון צפיות בתוך פחות מיממה תחת הכותרת המזהה את הבוגרים עם תוכנת הצ'אט. התיעוד עורר סערה ציבורית נרחבת, כאשר הורים רבים הפיצו את הסרטון כהוכחה לשחיקת הערך האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, בעוד סטודנטים רבים שיתפו את התוכן כאות להזדהות עם השימוש בכלים אלו.

​הנהלת האוניברסיטה הגיבה במהירות לפרסום המביך והחליטה לשלול מהסטודנט את זכאותו לתואר באופן מיידי. המקרה ממשיך לעורר דיון ער סביב חוסר היכולת של האוניברסיטאות לאכוף את כללי האתיקה בעידן הבינה המלאכותית, ועל העתיד התעסוקתי של בוגרים הנשענים על טכנולוגיה זו בתהליך הכשרתם.