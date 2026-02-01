בתגובה להחלטת מדינות רבות באיחוד האירופי, להגדיר את משמרות המהפכה כגוף טרור, הודיע יו"ר הפרלמנט בטהרן על צעד נגד דומה. במקביל המנהיג העליון של איראן תקף את נשיא ארצות הברית.

בסוכנות הידיעות של איראן דווח לפני זמן קצר (ראשון)כי עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן שיגר איום ברור על ארצות הברית.

בציטוט הובא דבריו של חמינאי שאמר: "האמריקנים חייבים לדעת כי במידה והם יתחילו את המלחמה, אז הפעם לא תהיה מדובר במלחמה רגילה אלא במלחמה אזורית. אמנם אנחנו לא רוצים לתקוף מדינות, אבל לא תיוותר ברירה".

עוד אמר המנהיג חמינאי: "אין לנו כוונות לתקוף מדינות, אך העם האיראני יכה מכות חזקות את כל מי שיתקוף או יטריד אותו".

חמינאי לא הסתפק בציטוט של דבריו בסוכנות הידיעות האיראנית ולפני זמן קצר פרסם גם ציוץ ברשתות החברתיות בו הוא כתב: "על האמריקאים לדעת שאם הם יפתחו במלחמה, הפעם זאת תהיה מלחמה אזורית".