גיבור מהבונקר?

חמינאי משגר איום לנשיא טראמפ: "אם תתקוף אותנו, תחל מלחמה אזורית"

המנהיג העליון של איראן ומי שאחראי על הטבח ההמוני בבני עמו, שיגר היום איום מפורש כנגד ארצות הברית ואמר: "במידה וארצות הברית תתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה והפעם יהיה מדובר במלחמה אזורית" (חדשות בעולם)

ספינת המלחמה האמריקאית USS Delbert D. Black (צילום: By Lance Davis/United States Navy)

בתגובה להחלטת מדינות רבות באיחוד האירופי, להגדיר את משמרות המהפכה כגוף טרור, הודיע יו"ר הפרלמנט בטהרן על צעד נגד דומה. במקביל המנהיג העליון של תקף את נשיא ארצות הברית.

בסוכנות הידיעות של איראן דווח לפני זמן קצר (ראשון)כי עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן שיגר איום ברור על ארצות הברית.

בציטוט הובא דבריו של חמינאי שאמר: "האמריקנים חייבים לדעת כי במידה והם יתחילו את המלחמה, אז הפעם לא תהיה מדובר במלחמה רגילה אלא במלחמה אזורית. אמנם אנחנו לא רוצים לתקוף מדינות, אבל לא תיוותר ברירה".

עוד אמר המנהיג חמינאי: "אין לנו כוונות לתקוף מדינות, אך העם האיראני יכה מכות חזקות את כל מי שיתקוף או יטריד אותו".

חמינאי לא הסתפק בציטוט של דבריו בסוכנות הידיעות האיראנית ולפני זמן קצר פרסם גם ציוץ ברשתות החברתיות בו הוא כתב: "על האמריקאים לדעת שאם הם יפתחו במלחמה, הפעם זאת תהיה מלחמה אזורית".

האיום של חמינאי

הדברים נאמרו כתגובה לדבריו של שאמר הלילה: "באיראן צריכים להבין שהם חייבים להגיע לעסקה שתוריד מהפרק את הנשק הגרעיני. שלחנו לשם צי עצום, הם מדברים, נראה מה יקרה".

במהלך הישיבה שקוימה בפרלמנט האיראני, לבשו המחוקקים מדים צבאיים וקראו קריאות מוות נגד ישראל וארצות הברית.

​מוחמד באגר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט באיראן, הודיע הלילה כי הרפובליקה האסלאמית רואה כעת בכל הכוחות המזוינים של מדינות האיחוד האירופי כארגוני טרור.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 7 בחוק הנגד האיראני העוסק בתגובות להצהרות נגד משמרות המהפכה.

​המהלך האיראני מגיע בתגובה להכרזת האיחוד האירופי ביום חמישי האחרון, לפיה משמרות המהפכה יוגדרו כארגון טרור עקב חלקם בדיכוי האלים של המחאות הפנימיות באיראן.

קאליבאף, ששימש בעבר כמפקד במשמרות המהפכה, טען כי האירופאים ירו לעצמם ברגל ופעלו בניגוד לאינטרסים של אזרחיהם בשל ציות עיוור לממשל האמריקאי.

לדבריו, משמרות המהפכה היו המחסום המרכזי שמנע את זליגת הטרור ליבשת אירופה.

​במהלך הישיבה בטהרן, הפגינו חברי הפרלמנט סולידריות עם הארגון כאשר הופיעו במליאה כשהם לובשים את מדי משמרות המהפכה. במהלך הדיון נשמעו בתוך האולם קריאות "מוות לישראל" ו"מוות לאמריקה".

4
באמת ??? מלחצה אזורית ??? עד יכשיו היה ממש גן עדן !!! לכרות את ראש התמנון בלי להסס !!! האיומים שלהם לא עושים רושם !
עופרה
3
משמרות המהפיכה הם חלק מהעם האיראני ???? כעת חסרים לעם האירני 30,000 מפגינים שנרצחו על ידי פקודה הדיקטטור חמינאי ובביצוע של משמרות המהפכה
HaCohen
2
הקב"ה שם להם בראש שהם צריכים לגרום לבואו של ה"מאהדי" (הגואל), שלפי אמונתם העיוורת הינו הממשיך הראוי של מוחמד, ושל ה"אסלאם האמתי" והוא ה"אימאם ה-12" שנעלם, ורק על ידי זה שהשיעים יעוררו מלחמות בעולם נגד "הכופרים", הם יגרמו לו להופיע ולגאול את העולם בכך שישליט את השיעה על כולם...רק שאינם יודעים שכל זה
מטרת השיעים להביא את המאהדי
1
כמו במגילת אסתר יבוא טראמפ וישאל את הדיקטטורים מה תרצו שנעשה לישראל המלכות ואז יחשבו שני הדיקטטורים שטראמפ מתכוון אליהם והם יגידו לטראמפ עד חצי המלכות ובזה תבוא להם המכות וחבל התליה .
מרדכי היהודי

