בתגובה להחלטת מדינות רבות באיחוד האירופי, להגדיר את משמרות המהפכה כגוף טרור, הודיע יו"ר הפרלמנט בטהרן על צעד נגד דומה. במקביל המנהיג העליון של איראן תקף את נשיא ארצות הברית.
בסוכנות הידיעות של איראן דווח לפני זמן קצר (ראשון)כי עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן שיגר איום ברור על ארצות הברית.
בציטוט הובא דבריו של חמינאי שאמר: "האמריקנים חייבים לדעת כי במידה והם יתחילו את המלחמה, אז הפעם לא תהיה מדובר במלחמה רגילה אלא במלחמה אזורית. אמנם אנחנו לא רוצים לתקוף מדינות, אבל לא תיוותר ברירה".
עוד אמר המנהיג חמינאי: "אין לנו כוונות לתקוף מדינות, אך העם האיראני יכה מכות חזקות את כל מי שיתקוף או יטריד אותו".
חמינאי לא הסתפק בציטוט של דבריו בסוכנות הידיעות האיראנית ולפני זמן קצר פרסם גם ציוץ ברשתות החברתיות בו הוא כתב: "על האמריקאים לדעת שאם הם יפתחו במלחמה, הפעם זאת תהיה מלחמה אזורית".
הדברים נאמרו כתגובה לדבריו של טראמפ שאמר הלילה: "באיראן צריכים להבין שהם חייבים להגיע לעסקה שתוריד מהפרק את הנשק הגרעיני. שלחנו לשם צי עצום, הם מדברים, נראה מה יקרה".
במהלך הישיבה שקוימה בפרלמנט האיראני, לבשו המחוקקים מדים צבאיים וקראו קריאות מוות נגד ישראל וארצות הברית.
מוחמד באגר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט באיראן, הודיע הלילה כי הרפובליקה האסלאמית רואה כעת בכל הכוחות המזוינים של מדינות האיחוד האירופי כארגוני טרור.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 7 בחוק הנגד האיראני העוסק בתגובות להצהרות נגד משמרות המהפכה.
המהלך האיראני מגיע בתגובה להכרזת האיחוד האירופי ביום חמישי האחרון, לפיה משמרות המהפכה יוגדרו כארגון טרור עקב חלקם בדיכוי האלים של המחאות הפנימיות באיראן.
קאליבאף, ששימש בעבר כמפקד במשמרות המהפכה, טען כי האירופאים ירו לעצמם ברגל ופעלו בניגוד לאינטרסים של אזרחיהם בשל ציות עיוור לממשל האמריקאי.
לדבריו, משמרות המהפכה היו המחסום המרכזי שמנע את זליגת הטרור ליבשת אירופה.
במהלך הישיבה בטהרן, הפגינו חברי הפרלמנט סולידריות עם הארגון כאשר הופיעו במליאה כשהם לובשים את מדי משמרות המהפכה. במהלך הדיון נשמעו בתוך האולם קריאות "מוות לישראל" ו"מוות לאמריקה".
