"רצח פוליטי מובהק"

נתלה לאור יום: סערה סביב הוצאה להורג פומבית של מתאבק איראני

סערה התעוררה סביב הוצאתו להורג של המתאבק האיראני הצעיר סאלח מוחמדי, לאחר שהשתתף במחאות נגד המשטר | פעיל זכויות אדם אמר כי “ההוצאה להורג שלו הייתה חלק מדפוס של המשטר להטיל אימה על החברה” (בעולם)

סאלח מוחמדי (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

העולם סוער סביב הוצאתו להורג של המתאבק האיראני הצעיר סאלח מוחמדי, בן 19, שהוצא להורג בתלייה פומבית לאחר שהשתתף במחאות נגד המשטר.

למרות אזהרות מצד מחלקת המדינה של ארצות הברית ופניות מצד ספורטאים, מערכת המשפט של המשיכה בביצוע גזר הדין.

מוחמדי ושניים נוספים הוצאו להורג לאחר שהואשמו בהריגת שני שוטרים במהלך הפגנות בעיר קום, טענה שהמשטר קישר גם למעורבות של ארצות הברית וישראל. ארגוני זכויות אדם טענו כי המשפט היה פגום וכלל עינויים, הודאות כפויות והיעדר גישה לעורכי דין.

פעיל זכויות האדם והלוחם לשעבר נימה פאר אמר כי “ההוצאה להורג שלו הייתה רצח פוליטי מובהק, חלק מדפוס של המשטר לכוון נגד ספורטאים כדי לדכא התנגדות ולהטיל אימה על החברה”, והשווה זאת למקרים דומים מהעבר.

הוא מתח ביקורת על הוועד האולימפי הבינלאומי ועל איגוד ההיאבקות העולמי וטען כי היה עליהם “להציב אולטימטום פומבי ולפעול בתקיפות”, ואף קרא להשעות את איראן מתחרויות עד שתפסיק להוציא להורג מפגינים וספורטאים.

הסיפור עורר קריאות להחרים את איראן בזירה הספורטיבית הבינלאומית, כאשר מאמנים ומתאבקים לשעבר הדגישו את האכזריות של המשטר. אחד מהם אמר בכאב כי “הלב שלי שבור עבור המתאבק הצעיר הזה… המשטר הזה בנוי על הוצאות להורג, פחד ושנאה”.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

