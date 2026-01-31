כיכר השבת
מדאיג: צילומי לווין חשפו את מה שהתקינו האיראנים מעל מתקני הגרעין

צילומי לוויין עדכניים מצביעים על פעילות בשני מתקני גרעין איראניים בנתנז ובאספהאן, שהותקפו במהלך מבצע 'עם כלביא' | איראן בנתה גגות מעל מבנים שניזוקו במתקנים – מהלך שעשוי להעיד על ניסיון להסתיר פעולות שונות | במקביל, המדינה פועלת לשיקום תשתיות שנפגעו בתוכנית הטילים הבליסטיים שלה (בעולם)

תותחי נ"מ בסמוך למתקן הגרעיני בנתנז, אילוסטרציה (צילום: מתוך ויקיפדיה מאת Hamed Saber )

ברקע המתיחות בין ארה"ב ל, צילומי לוויין עדכניים מצביעים על פעילות בשני מתקני גרעין איראניים בנתנז ובאספהאן, שהותקפו במהלך מבצע 'עם כלביא' על ידי ישראל וארצות הברית.

לפי התמונות, שצולמו על ידי חברת Planet Labs PBC ופורסמו בסוכנות הידיעות AP, איראן בנתה גגות מעל מבנים שניזוקו במתקנים – מהלך שעשוי להעיד על ניסיון להסתיר פעולות שמטרתן חילוץ חומרים או ציוד שנותרו לאחר התקיפות.

מדובר בפעילות המשמעותית הראשונה שניתן לזהות בלוויין במתקני הגרעין מאז המלחמה. הגגות החדשים חוסמים את היכולת של לוויינים לראות מה מתרחש על הקרקע, ובשל כך פקחי הסוכנות הבין־לאומית לאנרגיה אטומית הם כיום הדרך היחידה לפקח על הנעשה – אולם איראן אינה מאפשרת להם גישה לאתרים מאז התקיפות.

מומחים שבחנו את צילומי הלוויין מעריכים כי הגגות אינם מעידים על שיקום מלא של המתקנים שנפגעו קשות, אלא על ניסיון לבדוק האם נכסים מרכזיים, ובהם מלאי מוגבל של אורניום מועשר ברמות גבוהות, שרדו את התקיפות. לדבריהם, איראן מבקשת לבצע את הבדיקות והחילוץ מבלי שישראל או ארה״ב יוכלו לעקוב אחר כך מהאוויר.

במקביל, צילומים מראים המשך עבודות חפירה סמוך לנתנז, באזור המכונה “הר המכוש”, שם על פי ההערכות נבנה מתקן גרעין תת־קרקעי חדש. באספהאן נצפתה גם פעילות הקשורה לחסימת מנהרות סמוכות והקמת אמצעי מיגון חדשים.

על פי הדיווח ב-AP, מעבר לכך, איראן פועלת לשיקום תשתיות שנפגעו בתוכנית הטילים הבליסטיים שלה. בין היתר נמשכות עבודות במתחם הצבאי פרצ’ין, ובאתר המכונה “טלגאן 2”, שלפי הערכות שימש בעבר לניסויים בחומרי נפץ מתקדמים שיכולים להיות רלוונטיים לפיתוח נשק גרעיני. מומחים מציינים כי השיקום מתבצע במהירות, תוך הרחבת המתקנים והגברת עמידותם מפני תקיפות עתידיות.

1
מדאיג? דואג רק מי שאין לו אלוקים אין עוד מלבדו!!!!! כמה שינסו אויבינו הקב"ה מצילנו מידם ממש...
שלי

