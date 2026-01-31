בצעד יוצא דופן נשיא מצרים א-סיסי שוחח הערב (מוצ"ש) עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, על רקע המתיחות מול ארה"ב.

במהלך השיחה עלו לדיון "ההתפתחויות בתיק הגרעין האיראני", כך לפי לשכת הנשיאות המצרית. כמו כן, הנשיא המצרי הביע את דאגת קהיר לנוכח "הסלמת המתיחות באזור", והדגיש את הצורך "להימנע מהסלמה" ואת התנגדותו ל"פתרונות צבאיים".

הנשיא המצרי הדגיש כי ארצו "תמשיך לנהל מאמצים כדי להחזיר את איראן וארה"ב לשולחן המו"מ".

במקביל, על פי דיווחים באיראן ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן א-ת'אני ערך ביקור קצר בטהראן והמריא חזרה. פרשנים מעריכים שהוא העביר מסר מארה"ב, על רקע הניסיונות לגשר בין הצדדים.

ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן עלי לריג'אני הודיע מוקדם יותר הערב כי מתגבש "בסיס לפתיחת משא ומתן בין איראן לארה"ב". טראמפ עצמו אישר הערב כי מתקיימות שיחות בין איראן לארצות הברית, והוסיף: ״נראה אם אפשר יהיה לעשות משהו״.

כשנשאל טראמפ בידי עיתונאית מרשת פוקס ניוז על אפשרות תקיפה באיראן, אמר כי ״אנחנו לא נוכל לגלות לכם את התכנית״. יחד עם זאת הוא שיתף הערב התבטאות של גולש שאמר כי משמרות מהפכה "רועדים מפחד".