לפי דיווח בשעה האחרונה (ראשון) של הוול סטריט ג'ורנל, תקיפה צבאית של ארצות הברית באיראן אינה צפויה בטווח הזמן המיידי, זאת בשעה שהפנטגון פועל להשלמת פריסתן של מערכות הגנה אווירית נוספות ברחבי המזרח התיכון.

גורמים רשמיים בארצות הברית ציינו כי המהלך נועד להבטיח הגנה טובה יותר על ישראל, על בעלות הברית הערביות ועל הכוחות האמריקאיים המוצבים באזור, מחשש שכל פעולה צבאית תוביל לתגובה איראנית קשה.

במסגרת היערכות זו, הצבא האמריקאי מעביר סוללות טילי פטריוט ומערכות THAAD לבסיסים שבהם מוצבים כוחותיו בירדן, בכווית, בבחריין, בערב הסעודית ובקטאר.

אף על פי שצבא ארצות הברית מחזיק כבר כעת ביכולת לבצע פעולות מסוימות, גורמים בממשל הבהירו כי "הצבא האמריקאי יכול לבצע תקיפות אוויריות מוגבלות על איראן אם הנשיא יורה על תקיפה היום". עם זאת, המורכבות המבצעית גדולה יותר כאשר מדובר בתוכניות רחבות היקף.

על פי הדיווח, המחסור הנוכחי במערכות הגנה אווירית זמינות הוא שמונע בשלב זה את מימוש התקיפה המכרעת שתכנונה התבקש על ידי הנשיא דונלד טראמפ. אותם גורמים הסבירו כי "סוג של תקיפה מכרעת כפי שטראמפ ביקש מהצבא להכין עשוי ככל הנראה לעורר תגובה פרופורציונלית מאיראן, מה שיחייב את ארה"ב להחזיק במערכות הגנה אווירית חזקות במקום".

בנוסף למערכות הקרקעיות, ארצות הברית מחזיקה באזור נושאת מטוסים ומשחתות המצוידות ביכולות יירוט, אך המתכננים הצבאיים סבורים כי יש צורך בעיבוי משמעותי של המעטפת ההגנתית לפני פתיחה במערכה נרחבת. ההערכה היא כי איראן עלולה להגיב במטחי טילים וכטב"מים לעבר יעדים אסטרטגיים ובסיסים אמריקאיים, דבר שהופך את השלמת פריסת מערכות ההגנה לתנאי הכרחי לכל פעולה עתידית.