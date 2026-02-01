מאפיל על הבית הלבן: גובהה העצום של האנדרטה של טראמפ נחשף 

תוכניות המבנה שטראמפ הציג ( צילום: הבית הלבן )

הנשיא דונלד טראמפ מקדם תוכניות להקמת 'קשת ניצחון' עצומה בוושינגטון הבירה, פרויקט שלדברי הבית הלבן צפוי להפוך לאחד מציוני הדרך האיקוניים בעולם, בעוד מבקרים מזהירים כי המבנה עלול לשלוט בנוף החזותי של האזור ולהאפיל על אנדרטאות סמוכות.

בהודעה שנמסרה מטעם הבית הלבן נמסר כי המונומנט מהווה חלק מרכזי מהמורשת ומהחזון של טראמפ לקראת חגיגות 250 שנה לארצות הברית. דובר הבית הלבן, דייוויס אינגל, אמר כי הקשת צפויה להיות אחד הסמלים הבולטים לא רק בוושינגטון אלא בעולם כולו, וכי החזון של טראמפ ייחקק במרקם האמריקאי ויורגש לדורות. העניין המחודש סביב היוזמה הגיע לאחר דיווח שלפיו טראמפ מתכנן לבנות את האנדרטה יוצאת הדופן בגובה של כ־76 מטרים, ממדים שישנו משמעותית את קו הרקיע באזור. לשם השוואה, גובה הבית הלבן הוא כ־21 מטרים, כך שמבנה בגובה כזה בוושינגטון יבלוט מעליו באופן ניכר.

בשיחה עם עיתונאים במטוס הנשיאותי אמר טראמפ כי הקשת תהיה "היפה בעולם", אך לא אישר את גובהה. לדבריו הוא אינו יודע מה יהיה הגובה הסופי, אך המבנה יתאים לאתר ויהיה משמעותי. הוא ציין כי מוקמת ועדה שתבחן את הפרויקט, והוסיף כי היה רוצה שתהיה הגדולה מכולן, משום ש"ארצות הברית היא המדינה הגדולה והחזקה ביותר", לדבריו.

טראמפ דיבר על הרעיון בפומבי כבר מסוף השנה שעברה, אז אמר כי הבנייה של מונומנט בסגנון שער ניצחון לציון 250 שנה לארצות הברית עשויה להתחיל בתוך חודשיים. בינתיים, הבית הלבן לא פרסם נתונים על עלות, הליך האישורים, המיקום המדויק או הגובה הסופי, והבנייה עדיין לא החלה.

אדריכלים והיסטוריונים הביעו חשש מהצבת מבנה בקנה מידה כזה סמוך למעגל הזיכרון, וטענו כי הדבר עלול לפגוע בקווי הראייה ההיסטוריים ובאופי האזור.