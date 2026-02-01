עשרות בני אדם השתתפו אמש (שבת) בהפגנות תמיכה בלונדון - בעלי חמינאי והמשטר בטהרן.

עשרות מפגינים נצפו מהלכים ברחובות לונדון, נושאים את דגל המשטר האיראני וקוראים ססמאות תמיכה בחמינאי.

חלק גדול מהמפגינים נצפו מחזיקים דגלי פלסטין, ואף השמיעו קריאות "שחררו את פלסטין".

המפגינים, שמחו ברקע התעצמות הכוחות האמריקנים על גבול איראן ואיומיו של הנשיא טראמפ, קראו קריאות תמיכה בחמינאי: "חמינאי אנחנו גאים בך".

בריטי אחד ששיתף את הסרטון כתב בתגובה: "זו הסיבה שאני מאמין שבריטניה שבורה. יש לנו אנשים בבריטניה שזרים לאמונות המערביות. האנשים האלה לא צריכים להיות בבריטניה".