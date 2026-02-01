כיכר השבת
האיסלמיזציה של אירופה

בריטניה ז"ל | תיעוד מדהים מלב לונדון; עשרות זעקו: "חמינאי, אנחנו גאים בך"

הפגנה של כמה עשרות בני אדם התקיימה אמש בלונדון, בה נשאו המשתתפים את דגלי המשטר באיראן וקראו קריאות תמיכה במנהיג העליון | צפו בתיעוד המדהים (חדשות)

עשרות בני אדם השתתפו אמש (שבת) בהפגנות תמיכה בלונדון - בעלי חמינאי והמשטר בטהרן.

עשרות מפגינים נצפו מהלכים ברחובות לונדון, נושאים את דגל וקוראים ססמאות תמיכה בחמינאי.

חלק גדול מהמפגינים נצפו מחזיקים דגלי פלסטין, ואף השמיעו קריאות "שחררו את פלסטין".

המפגינים, שמחו ברקע התעצמות הכוחות האמריקנים על גבול איראן ואיומיו של הנשיא טראמפ, קראו קריאות תמיכה בחמינאי: "חמינאי אנחנו גאים בך".

בריטי אחד ששיתף את הסרטון כתב בתגובה: "זו הסיבה שאני מאמין שבריטניה שבורה. יש לנו אנשים בבריטניה שזרים לאמונות המערביות. האנשים האלה לא צריכים להיות בבריטניה".

