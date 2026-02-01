שני גברים שדדו אמש (שבת) חנות משפחתית בריצ'מונד לעיני עוברים ושבים, תוך שהם מנפצים את חלון הראווה.

העובדים ניסו להיאבק בשודדים בטרם אלו נמלטו מהזירה עם שקית מלאה בחפצי ערך.

​שני גברים רעולי פנים שדדו ביום שבת בבוקר את חנות התכשיטים המשפחתית Gregory & Co ברובע ריצ'מונד שבמערב לונדון. השודדים, שהיו לבושים בבגדים שחורים, הגיעו אל חזית החנות מצוידים בפטיש כבד והחלו לנפץ את חלון הראווה לעיני עוברי אורח המומים.

​עובד מחנות סמוכה שחזה באירוע סיפר כי "שני הבחורים הופיעו משום מקום כשהם נושאים פטיש כבד ושקית. הם החלו לנפץ את חלון חנות התכשיטים". תיעוד מהזירה הראה כי לאחר שלא הצליחו לשבור את הזכוכית לחלוטין, ניסה אחד השודדים לתלוש אותה ממקומה כדי להגיע לתצוגה.

​בזמן שהשודדים העמיסו תכשיטים וחפצי ערך לתוך שקית נשיאה כחולה, ניסו עובדי החנות למנוע את הגניבה. העובדים נראו בתיעוד כשהם מנסים למשוך את הפריטים היקרים מחלון הראווה פנימה אל תוך החנות, ואחד מהם אף הכה את השודדים באמצעות קופסה בניסיון להרתיעם.

​לאחר שאספו חלק מהשלל, נמלטו שני החשודים מהמקום בריצה לאורך הרחוב. משטרת המטרופוליטן של לונדון קיבלה פנייה בנושא האירוע. מנהלי החנות טרם מסרו את תגובתם הרשמית לנזק ולשווי הרכוש שנגנב.