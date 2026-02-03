כיכר השבת
קווים של דם: הקריקטורה של "שארלי הבדו" שמשגעת את המשטר האיראני

המגזין "שארלי הבדו" הצפרתי מציב שוב מראה מול הדיכוי המדמם באיראן עם קריקטורה מטלטלת המציגה את המנהיג ח'אמנאי על רקע ים של שקי גופות ודם (העולם הערבי)

דגל של רצחנות - הקריקטורה של השארלי הבדו הצרפתי

המגזין הסאטירי הצרפתי, הידוע בכך שאינו חושש למתוח ביקורת על דמויות דתיות ופוליטיות, פרסם איור הממחיש את הדיכוי המזעזע של המפגינים השלווים על ידי המשטר האסלאמיסטי. הקריקטורה מציגה את ח'אמנאי במראה אכזרי ומנוכר, כשסביבו פסים ושלוליות של דם המכסים את הרחובות. הדם והגופות יוצרים את הדגל של משטר האייתולות.

לפי הערכות, כ-50,000 מפגינים נרצחו על ידי המשטר בטהרן במסגרת הדיכוי האלים. בעוד שהעריץ ח'אמנאי מנסה לשמור על ידיים "נקיות" באופן רשמי, המציאות המטאפורית ברורה הדם של המפגינים על ידיו.

גופות של נרצחים בידי המשטר באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ההשפעה של "שארלי הבדו" ניכרת ברגישות הגבוהה של המשטר לאיוריו; גולשים דיווחו כי פרסום קריקטורה של המגזין תחת פוסטים של המנהיג העליון מוביל לחסימה מיידית.

התגובות בעולם, ובמיוחד בקרב הקהילה האיראנית, נעות בין שברון לב עמוק להערכה על הדיוק שבתיאור הפשעים. למרות החשש מפעולות תגובה אלימות כפי שקרה בעבר בפריז, רוח המגזין נותרת איתנה. כפי שנכתב בפורומים של תומכי המאבק האיראני: "זה לא עצר את הקריקטורות אז, וזה לא יעצור אותן עכשיו". האיור נותר כעדות חיה למאבק של תנועת "אישה, חיים, חירות" ולמחיר הכבד שגובה המשטר האכזרי.

