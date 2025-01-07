נשיא צרפת עמנואל מקרון משתתף בשעה זו בטקס רשמי של הרפובליקה הצרפתית במלאת עשר שנים לפיגועים נגד 'שארלי הבדו' ו'היפר כשר' | הנשיא ובכירי הרפובליקה משתתפים בטקס לזכר העיתונאים שנרצחו, ולזכר יוהן כהן, פיליפ בראהם, פרנסואה מישל סעדה ויואב חטאב השם ייקום דמם (חדשות, בעולם)
לאחר הפיגוע ב"שארלי הבדו", אנשי רשויות הביטחון בארה"ב לא לוקחים סיכונים מיותרים והורו לראשי מערכת עיתון המודיע בארה"ב לאבטח באופן משמעותי את משרדי המערכת הממוקמים בפאתי שכונת בורו פארק בניו יורק, זאת מחשש שגורמים איסלאמיים קיצוניים ינסו לפגוע בעובדי העיתון (חדשות, חרדים)
מפתחי האפליקציות למערכות ההפעלה של אפל מודעים לעובדה כי על מנת להעלות אפליקציה חדשה לחנות AppStore של החברה, יש להמתין לכל הפחות כ-10 ימים. אך אתר חדשות צרפתי שפיתח אפליקציה לשיתוף מחאת "גם אני שרלי", הצליח לשכנע את מנכ"ל אפל, טים קוק, להעלות את האפליקציה תוך שעה בלבד (דיגיטל)
התארגנות ההאקרים "אנונימוס" מצטרפת למלחמה נגד הטרור האיסאלמי. כנקמה על מתקפת הטרור בצרפת, פתחו האקרים במבצע "שארלי הבדו" במהלכו מבטיחים ההאקרים לנקום את מותם של העיתונאים במקום ממשלת צרפת (דיגיטל, אינטרנט)