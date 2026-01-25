כיכר השבת
"משאיות סחבו גופות"

30 אלף הרוגים תוך יומיים | המספר המזעזע של הנרצחים במהומות באיראן נחשף; "נגמרו שקי הגופות"

במגזין TIME נחשף היום ממדי הזוועה שהתרחשו בשיא המהומות בתחילת חודש, על פי הנתונים, קרוב לשלושים אלף נטבחו על ידי המשטר האכזרי בטהרן, הנתונים אמנם לא מאומתים, אך הם מתקרבים לנתונים שנאספו על ידי צוותי הרפואה | "משאיות כבדות סחבו את הגופות, מלאי שקיות הגופות אזלו" (חדשות)

גופות של נרצחים בידי המשטר באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הרמטכ"ל האיראני, מוחמד פאכפור, התייחס הלילה (בין שבת לראשון) למתיחות עם ארצות הברית והחשש מתקיפה עוצמתית עליה צפוי להורות נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ ב'טיים' דווח כי בתוך יומיים נהרגו ב קרוב ל-30 אלף בני אדם.

הרמטכ"ל האיראני אמר הלילה: "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מוכנים, האצבעות שלנו על ההדק".

לדבריו: "האמריקאים אומרים שהם רוצים לנהל משא ומתן וזה הכי טוב בשבילם אבל הפעם לא ניפול שהולכת שולל ותחושת ביטחון שווא שנובעת מניהול משא ומתן".

חבר בוועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני הוסיף ואמר הלילה: "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן, תוך הסקת מסקנות מניסיון מהעבר, הגיעו לרמת מוכנות גבוהה יותר.

במגזין TIME ציטטו גורמים איראניים בכירים, שלפי הנתונים שיש בידם בשיא המהומות שהיו בשמיני ובתשיעי לינואר, נהרגו למעלה מ-30 אלף בני אדם באיראן, המגזין ציין כי אלו ציטוטים מגורמים יודעי דבר, אך הם לא הצליחו לאמת את המספר הגבוה הזה, אך הוא תואם בקירוב את הנתונים שאספו צוותי רפואה איראניים.

יצוין, כי על פי המידע שהגיע מגורמי אופוזיציה, המספרים נמוכים בהרבה מ-30 אלף ועל פי המידע שיש המספר נע סביב 6 אלף בני אדם, המספר הרשמי של הרשויות הוא סביבות ה-3 אלף בני אדם.

יחד עם זאת צוין בדיווח, כי המספר הגבוה של 30 אלף בני אדם, שכאמור מתואם עם צוותי הרפואה אינם כוללים מקרי מוות טבעיים. מדובר במספר ענק שהפעם האחרונה בה נרצחו כל כך הרבה אנשים ביומיים, הוא רק רציחת יהודים בשואה.

על פי המגזין, כמות הנרצחים הייתה כל כך גדולה עד שנגמרו שקי הגופות של הממשל האיראני ומי שנשא את הגופות היו משאיות כבדות.

בתוך כך, דמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נפגש אתמול עם הרמטכ"ל איל זמיר, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר וראש אגף המבצעים איציק כהן.

במהלך השיחות הועבר המסר האמריקני ולפיו הנשיא טראמפ עדיין לא החליט סופית לגבי התקיפה באיראן. יחד עם זאת ההכנות לתקיפה - הושלמו.

כזכור, בכיר איראני אמר לערוץ אל-ג'זירה: "איראן במוכנות מלאה ותשתמש בכל יכולותיה כדי להתמודד עם כל תוקפנות נגדה. נגיב במלוא הכוח על כל תקיפה וכל הבסיסים האמריקנים באזור יהיו מטרה לגיטימית עבורנו".

הבכיר הוסיף: "כל תקיפה נגד איראן תיחשב כהכרזת מלחמה נגדה ותיענה בתגובה בהתאם".

במהלך השבת דווח כי נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן", ממשיכה לעשות את דרכה מאזור ים סין הדרומי בליווי שלוש משחתות למזרח התיכון. רשת "פוקס ניוז" דיווחה מפי גורם רשמי כי הקבוצה הזו טרם נכנסה לתחום הפיקוד של סנטקום, וצפוי שיחלפו ימים ואף שבוע עד שתוכל להיות בטווח תקיפה על איראן.

ערוץ האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל" דיווח אמש כי המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי עבר לשהות במקלט תת-קרקעי מיוחד בטהראן, על רקע הערכת גורמי ביטחון בכירים במדינה בדבר עלייה בסיכון לתקיפה אמריקנית אפשרית.

על פי הדיווח, מדובר במתחם מבוצר הכולל מערכת מנהרות תת-קרקעיות מחוברות, שנועד להגן על חמינאי במקרה של הסלמה ביטחונית. המעבר בוצע לאחר דיונים פנימיים בצמרת הצבאית והביטחונית, שהצביעו על חשש גובר מפעולה צבאית מצד ארה"ב.

עוד דווח כי מסעוד ח'מינאי, בנו השלישי של המנהיג העליון, נטל לידיו את ניהול הפעילות השוטפת של לשכת המנהיג העליון, ומשמש כציר התקשורת המרכזי בין הלשכה לבין זרועות הממשל והמערכת המבצעת.

יצוין כי על רקע המתיחות והחשש למלחמה עם איראן, חברת התעופה האיטלקית מבטלת עד לאמצע השבוע את טיסות הלילה לישראל. כך גם חברת לופטהנזה שהודיעה כי היא מפעילה רק טיסות יום לישראל.

חברת התעופה ההולנדית הודיעה בסוף השבוע כי החליטה לבטל את הטיסות לישראל בשל "מתיחות ביטחונית באזור".

בערב שבת פרסם דובר צה"ל הודעה לפיה: "צה״ל ערוך באופן מיטבי הן בהגנה והן בהתקפה. חשוב להדגיש, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אנחנו נדאג לעדכן אתכם במידה ויהיה שינוי. משיכו להקשיב אך ורק לגורמים המוסמכים ולדובר צה״ל ואל תשתפו פעולה עם שמועות".

