נס במנהרה: גלגל סמי-טריילר השתחרר והפך למלכודת מוות | צפו

מה שהתחיל כנסיעה שגרתית בנתיב התחבורה האסטרטגי המחבר בין צרפת לאיטליה, הפך בתוך שניות לסצנה שנראית כאילו נלקחה מסרט אימה מוטורי.

האירוע התרחש בתחילת השבוע כאשר גלגל אחורי של משאית סמי-טריילר השתחרר במפתיע בזמן נסיעה בתוך מנהרת המון בלאן. הגלגל הכבד לא נעצר, אלא החל ב"דהירה" עצמאית ומסוכנת במהירות גבוהה לאורך מאות מטרים, כשהוא חולף על פני רכבים בתוך חלל המנהרה הצר.

רגעי השיא של הדרמה נרשמו כאשר הגלגל הבלתי נשלט חצה את נתיבי הנסיעה והתנגש חזיתית ברכב שהגיע מהכיוון הנגדי. התמונות והסרטונים מהזירה, שהפכו לוויראליים ברשתות החברתיות תחת הכותרת הצרפתית "התחלנו עם אנקדוטה, סיימנו עם תאונה", מתעדים את רגעי האימה בהם הגלגל חולף על פני נהגים לפני ההתנגשות הקטלנית.

למרות עוצמת הפגיעה והפוטנציאל לאסון כבד בתוך מנהרה סגורה, הדיווחים המקומיים מצביעים על כך שלמרבה המזל האירוע הסתיים ללא אבדות בנפש. המקרה מעלה שוב לסדר היום את חשיבות התקינות המכנית של רכבי משא כבדים, במיוחד בצירים קריטיים ומורכבים כמו מנהרות בין-לאומיות.