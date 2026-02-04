כיכר השבת
בין צרפת לאיטליה

נס במנהרה: גלגל סמי-טריילר השתחרר והפך למלכודת מוות | צפו

תיעוד ויראלי חושף את הרגע שבו גלגל משאית ניתק בתוך מנהרה, דהר לבדו לאורך מאות מטרים ולבסוף התנגש בעוצמה ברכב (חדשות בעולם)

הגגל עף בתוך מנהרת המון בלאן
הגגל עף בתוך מנהרת המון בלאן| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הגגל עף בתוך מנהרת המון בלאן (צילום: רשתות חברתיות)

מה שהתחיל כנסיעה שגרתית בנתיב התחבורה האסטרטגי המחבר בין צרפת לאיטליה, הפך בתוך שניות לסצנה שנראית כאילו נלקחה מסרט אימה מוטורי.

האירוע התרחש בתחילת השבוע כאשר גלגל אחורי של משאית סמי-טריילר השתחרר במפתיע בזמן נסיעה בתוך מנהרת המון בלאן. הגלגל הכבד לא נעצר, אלא החל ב"דהירה" עצמאית ומסוכנת במהירות גבוהה לאורך מאות מטרים, כשהוא חולף על פני רכבים בתוך חלל המנהרה הצר.

רגעי השיא של הדרמה נרשמו כאשר הגלגל הבלתי נשלט חצה את נתיבי הנסיעה והתנגש חזיתית ברכב שהגיע מהכיוון הנגדי. התמונות והסרטונים מהזירה, שהפכו לוויראליים ברשתות החברתיות תחת הכותרת הצרפתית "התחלנו עם אנקדוטה, סיימנו עם ", מתעדים את רגעי האימה בהם הגלגל חולף על פני נהגים לפני ההתנגשות הקטלנית.

למרות עוצמת הפגיעה והפוטנציאל לאסון כבד בתוך מנהרה סגורה, הדיווחים המקומיים מצביעים על כך שלמרבה המזל האירוע הסתיים ללא אבדות בנפש. המקרה מעלה שוב לסדר היום את חשיבות התקינות המכנית של רכבי משא כבדים, במיוחד בצירים קריטיים ומורכבים כמו מנהרות בין-לאומיות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

