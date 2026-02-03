מורה לאנגלית בת 90 ממישיגן זכתה בהכרה רשמית של ספר השיאים של גינס על קריירת הוראה שנמשכת כבר 67 שנים.

בוורלי האנט־פרייס, המלמדת אנגלית בבית הספר Detroit Country Day שבבברלי הילס, קיבלה את תעודת השיא בטקס הפתעה שנערך לכבודה באסיפה מיוחדת בבית הספר, לאחר שנקבע כי היא מחזיקה בקריירה הארוכה ביותר כמורה לשפות בקרב נשים.

בין הדוברים באירוע היה גם שחקן מפורסם שלמד אצלה בעבר. הוא סיפר כי היא זו שלימדה אותו לכתוב ולנסח מחשבות בצורה מעמיקה, ושבזכות הקשר הזה הם נשארו בקשר לאורך השנים.

האנט־פרייס החלה ללמד כבר בשנת 1958. לדבריה, אין לה כל כוונה לפרוש. היא ציינה שהיא אוהבת את בית הספר ואוהבת ללמד, והדגישה כי ההוראה ממשיכה להיות חלק מרכזי מחייה גם בגיל 90.