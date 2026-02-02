ממהלך הטקס המוזר - צילום: Pennsylvania Governor's Office ממהלך הטקס המוזר | צילום: צילום: Pennsylvania Governor's Office 10 10 0:00 / 1:28 ממהלך הטקס המוזר ( צילום: Pennsylvania Governor's Office )

פיל מפנקסוטוני, מרמיטה הנחשב ל"חזאי הרשמי" של מדינת פנסילבניה, הראה את הצל שלו על הקרקע היום (שני) בבוקר, סימן שעל פי המסורת במדינה מסמל כי החורף יימשך שישה שבועות נוספים.

אלפי בני אדם התאספו לציון יום השנה ה-140 לחגיגות 'יום המרמיטה' בגבעת Gobbler's Knob שבעיירה פונקסוטוני, כדי לצפות במרמיטה המפורסמת יוצאת מגזע העץ שלה ו"צופה" את התחזית. מסורת ארוכת שנים מדי 2 בפברואר מתקיים במקום פסטיבל קהילתי עם מוזיקה ואוכל, ובשעות שלפני הזריחה פיל יוצא ממעונו הזמני בגבעה. לפי המסורת, אם ניתן לראות את צילו על הקרקע כשהוא יוצא מהמחילה, המשמעות היא חיזוי לשישה שבועות נוספים של מזג אוויר חורפי, ואם לא, מדובר בתחזית לבוא אביב מוקדם. בקרוב בישראל? כך נראה הפרויקט העצום נגד רעש באתר בנייה בסין | צפו משה בשן | 19:24 הטקס נשען על הסכמה משועשעת להעמיד פנים שמדובר באותה מרמיטה שמנבאת את מזג האוויר מאז המאה ה-19. את האירוע מנהל ארגון ה"מעגל הפנימי", שחבריו מזוהים בכובעי צילינדר וטוקסידו, והם אלה שלכאורה 'מתקשרים' עם פיל.

עתק מיניאטורי המסמל את הטקס המוזר ( צילום: By Raunaq Gupta מתוך ויקיפדיה )

סגן הנשיא של הארגון מכין מראש שני קלפים עם תחזיות אפשריות, ובבוקר 'יום המרמיטה' פיל מועלה לגדם עץ ומוסר כביכול את תחזיתו. נשיא הארגון, שלפי המסורת הוא היחיד שמבין את השפה בעזרת מקל עץ עתיק, מפרש את המסר והתחזית מוקראת לקהל ולצופים בשידורים חיים ברחבי העולם.

החגיגות המוזרות מושכות עשרות אלפי אנשים כל שנה. פוליטיקאים בכירים מפנסילבניה נוהגים להשתתף באירוע, והמושל ג'וש שפירו אף הכריז עליו ב-2024 כ"חזאי הרשמי של המדינה".

בין הדמויות הפוליטיות שהגיעו השנה לבמה בגבעת Gobbler’s Knob היה הסנאטור האמריקאי דייב מקורמיק, שציין כי אמו הגיעה מפונקסוטוני. במקום נצפו גם גזברית המדינה סטייסי גאריטי, המתמודדת על תפקיד המושלת, וכן בכירי הרפובליקנים בסנאט של פנסילבניה, ג'ו פיטמן וקים וורד.

בעוד פיל מסר את תחזיתו השנתית, במרכזים הלאומיים למידע סביבתי בארה"ב נותרו ספקנים בנוגע ליכולת החיזוי של החיה. הסוכנות הממשלתית השוותה בשנה שעברה את הרקורד של פיל לטמפרטורות הארציות בעשור שקדם לכך והגיעה למסקנה כי הוא דייק רק בכ-40% מהמקרים.