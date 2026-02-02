כיכר השבת
כשרון יוצא דופן

המרמיטה המוכשרת ביותר בארה"ב "חזתה" את מזג האוויר | צפו באירוע הביזארי

פיל מפנקסוטוני, מרמיטה הנחשבת ל"חזאי הרשמי" של מדינת פנסילבניה, הראה סימן שעל פי המסורת במדינה מסמל כי החורף יימשך שישה שבועות נוספים | עשרות אלפי בני אדם מגיעים מידי שנה לאירוע המוזר (מעניין)

ממהלך הטקס המוזר
ממהלך הטקס המוזר| צילום: צילום: Pennsylvania Governor's Office
ממהלך הטקס המוזר (צילום: Pennsylvania Governor's Office)

פיל מפנקסוטוני, מרמיטה הנחשב ל"חזאי הרשמי" של מדינת פנסילבניה, הראה את הצל שלו על הקרקע היום (שני) בבוקר, סימן שעל פי המסורת במדינה מסמל כי החורף יימשך שישה שבועות נוספים.

אלפי בני אדם התאספו לציון יום השנה ה-140 לחגיגות 'יום המרמיטה' בגבעת Gobbler's Knob שבעיירה פונקסוטוני, כדי לצפות במרמיטה המפורסמת יוצאת מגזע העץ שלה ו"צופה" את התחזית.

מסורת ארוכת שנים

מדי 2 בפברואר מתקיים במקום פסטיבל קהילתי עם מוזיקה ואוכל, ובשעות שלפני הזריחה פיל יוצא ממעונו הזמני בגבעה. לפי המסורת, אם ניתן לראות את צילו על הקרקע כשהוא יוצא מהמחילה, המשמעות היא חיזוי לשישה שבועות נוספים של מזג אוויר חורפי, ואם לא, מדובר בתחזית לבוא אביב מוקדם.

הטקס נשען על הסכמה משועשעת להעמיד פנים שמדובר באותה מרמיטה שמנבאת את מזג האוויר מאז המאה ה-19. את האירוע מנהל ארגון ה"מעגל הפנימי", שחבריו מזוהים בכובעי צילינדר וטוקסידו, והם אלה שלכאורה 'מתקשרים' עם פיל.

העתק מיניאטורי המסמל את הטקס המוזר (צילום: By Raunaq Gupta מתוך ויקיפדיה)

סגן הנשיא של הארגון מכין מראש שני קלפים עם תחזיות אפשריות, ובבוקר 'יום המרמיטה' פיל מועלה לגדם עץ ומוסר כביכול את תחזיתו. נשיא הארגון, שלפי המסורת הוא היחיד שמבין את השפה בעזרת מקל עץ עתיק, מפרש את המסר והתחזית מוקראת לקהל ולצופים בשידורים חיים ברחבי העולם.

החגיגות המוזרות מושכות עשרות אלפי אנשים כל שנה. פוליטיקאים בכירים מפנסילבניה נוהגים להשתתף באירוע, והמושל ג'וש שפירו אף הכריז עליו ב-2024 כ"חזאי הרשמי של המדינה".

בין הדמויות הפוליטיות שהגיעו השנה לבמה בגבעת Gobbler’s Knob היה הסנאטור האמריקאי דייב מקורמיק, שציין כי אמו הגיעה מפונקסוטוני. במקום נצפו גם גזברית המדינה סטייסי גאריטי, המתמודדת על תפקיד המושלת, וכן בכירי הרפובליקנים בסנאט של פנסילבניה, ג'ו פיטמן וקים וורד.

בעוד פיל מסר את תחזיתו השנתית, במרכזים הלאומיים למידע סביבתי ב נותרו ספקנים בנוגע ליכולת החיזוי של החיה. הסוכנות הממשלתית השוותה בשנה שעברה את הרקורד של פיל לטמפרטורות הארציות בעשור שקדם לכך והגיעה למסקנה כי הוא דייק רק בכ-40% מהמקרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר