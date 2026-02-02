בסין ננקט צעד חדשני בתחום ניהול הבנייה העירונית, עם הקמת כיפה מתנפחת עצומה בגובה 50 מטר מעל אתר בנייה מרכזי בג’ינאן, בירת מחוז שאנדונג. המהלך נועד להגן על הסביבה מפני האבק והרעש המאפיינים פרויקטי בנייה גדולים, ובכך להציב תקן חדש לפיתוח עירוני בר קיימא בערים צפופות.

הכיפה, המשתרעת על שטח של כ‑20,000 מ"ר, נחשבת לאחת המתקנים המתנפחים הגדולים ביותר מהסוג הזה בעולם. היא בנויה מחומרים עמידים וחזקים למזג אוויר ותומכת במערכת לחץ אוויר מתמדת, המבטיחה יציבות ובטיחות לאורך כל תהליך הבנייה.

הכיפה פועלת כמחסום פיזי, לוכדת את חלקיקי האבק ומפחיתה את רעש המכונות הכבדות, ובכך משפרת את איכות האוויר המקומית ומקטינה סיכונים בריאותיים לתושבים. הכיפה גם מאפשרת המשך עבודה באתר ללא תלות בתנאי מזג האוויר, מה שמפחית עיכובים בפרויקט ומשפר את בטיחות העובדים.

בתוך הכיפה מותקנות מערכות אוורור מתקדמות לניהול איכות האוויר, בעוד שקטעים שקופים מאפשרים חדירת אור טבעי, מה שמפחית את הצורך בתאורה מלאכותית במהלך היום. הכיפה ניתנת להרכבה או לפירוק מהיר, מה שהופך אותה לפתרון מעשי למגוון סוגי פרויקטים.

התושבים המקומיים קיבלו בברכה את הכיפה, וציינו ירידה משמעותית בכמות האבק וברמת הרעש מאז התקנתה. מומחים בתעשייה סבורים שמבנים מסוג זה עשויים להפוך לנוהל סטנדרטי בערים גדולות, במיוחד באזורים עם רגולציה סביבתית מחמירה או צפיפות אוכלוסין גבוהה.