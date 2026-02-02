גבר סיני עורר עניין רב לאחר שהציג כיצד הצליח להפיק זהב מכרטיסי סים ישנים, מה שגרם להתלהבות ברשת ואף לנהירה לרכישת כרטיסים משומשים בפלטפורמות יד שנייה. כך דווח ב-South China Morning Post.

האיש, המוכר ברשת בשם צ’יאו ומתגורר בעיר חוויג’ואו שבמחוז גואנגדונג, עוסק בהפקה ובטיהור של מתכות יקרות מפסולת אלקטרונית. ב-20 בינואר העלה סרטון שבו הדגים את תהליך “כריית” הזהב שלו, שהפך לוויראלי במהירות.

בתיעוד נראה כי הוא מכניס כרטיסי סים ישנים למכלים עם חומרים כימיים. לאחר כמה שלבים של קורוזיה, תהליכי החלפה כימית וחימום, התקבל חומר דמוי בוץ המכיל זהב. לאחר סינון וחימום נוסף, לדבריו, הופקו 191 גרם זהב.

צ’יאו סיפר לעיתון Xiaoxiang Morning Post כי לצורך ההפקה השתמש בכשני טונות של פסולת, והבהיר שלא מדובר רק בכרטיסי סים אלא בתערובת של פסולת שבבים מתעשיית האלקטרוניקה והתקשורת. הוא הסביר שחלקים חשובים בכרטיסי סים מצופים בזהב כדי להבטיח עמידות בפני שחיקה וקורוזיה.

לפי דיווחי תקשורת בסין, כרטיס סים טיפוסי מכיל פחות מ-0.001 גרם זהב. עוד צוין כי ניתן להפיק זהב גם מסוגי פסולת נוספים, כמו שבבי כרטיסי בנק וחלקי מגע במכשירי תקשורת. לאחר פרסום הסרטון נרשמה הסתערות על רכישת כרטיסי סים ישנים ברשת.

לאחר התגובות הנלהבות צ’יאו הדגיש כי לא התכוון לעודד “אלכימיה”, וציין שהוא פועל באופן חוקי בעיבוד סוגים מסוימים של פסולת אלקטרונית, עם האישורים הנדרשים, ומטרתו הייתה לשתף ידע מקצועי בלבד. הוא הזהיר כי עבור אנשים מן השורה מדובר בתהליך שעלול להיות מסוכן מאוד ואף בלתי חוקי במקרים רבים.