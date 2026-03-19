נושאת המטוסים הצרפתית "שארל דה גול", ספינת הדגל של הצי הצרפתי, נחשפה במיקומים מדויקים בזמן אמת כתוצאה משימוש באפליקציית הכושר הפופולרית סטראווה, כך לפי דיווח ב'לה-מונד'.

המחדל הביטחוני התגלה לאחר שנתוני ה-GPS של אנשי צוות שביצעו פעילות גופנית על הסיפון הועלו לרשת והצביעו על מיקומה המדויק של הספינה בלב ים.

​מבדיקה של נתוני האפליקציה עלה כי מסלולי הריצה והאימונים של החיילים יצרו דפוסים גאוגרפיים התואמים את תנועת כלי השיט.

במקרים מסוימים, ניתן היה לזהות מסלולים מעגליים המאפיינים ריצה על סיפון נושאת מטוסים, ובכך לאכן את המיקום האסטרטגי של הכוח הימי הצרפתי באזורים רגישים ברחבי העולם.

​החשיפה מעוררת דאגה עמוקה במערכת הביטחון בצרפת, שכן נושאת המטוסים אמורה לפעול תחת מעטה חשאיות כחלק מההרתעה הגרעינית והמבצעית של המדינה.

העובדה שנתונים אזרחיים וגלויים מאפליקציית כושר מאפשרים מעקב אחר אחד הנכסים הצבאיים החשובים ביותר חושפת פרצה משמעותית בנהלי אבטחת המידע של אנשי הצוות.