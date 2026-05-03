כיכר השבת
באוקיינוס האטלנטי

אסון על ספינת התענוגות: 3 נוסעים מתו מהתפרצות נגיף על הסיפון  

שלושה בני אדם אותרו ללא רוח חיים על סיפון ספינת תענוגות באוקיינוס האטלנטי | מקרה אחד של הנגיף אושר, וחמישה מקרים חשודים נוספים נמצאים בבדיקה | על פי הדיווחים, אזרח בריטי נמצא בטיפול נמרץ | ההתפרצות דווחה על סיפון הספינה MV Hondius, שהייתה בדרכה מארגנטינה לכף ורדה (בעולם)

שלושה בני אדם מתו בעקבות התפרצות של נגיף הנטה (hantavirus) על סיפון ספינה ששטה באוקיינוס האטלנטי. כך מסר ארגון הבריאות העולמי (WHO) ל-BBC ולסוכנות הידיעות הצרפתית AFP.

מקרה אחד של הנגיף אושר, וחמישה מקרים חשודים נוספים נמצאים בבדיקה. על פי הדיווחים, אזרח בריטי נמצא בטיפול נמרץ. ההתפרצות דווחה על סיפון הספינה MV Hondius, שהייתה בדרכה מארגנטינה לכף ורדה.

בדרך כלל, הנגיף מתפשט באמצעות מגע עם מכרסמים כגון עכברושים ועכברים. בני אדם נדבקים לרוב באמצעות שאיפת רסיסי הפרשות (אירוסולים) הנישאים באוויר, למשל בעת ניקוי שטחים נגועים. התסמינים הם חום גבוה, כאבי שרירים, ובמקרים קשים התפתחות של אי-ספיקה נשימתית חדה (HPS) או פגיעה בכליות המלווה בדימומים.

תסמונת ריאות (HPS) נפוצה בעיקר ביבשת אמריקה. היא מתאפיינת בקשיי נשימה חמורים ושיעורי תמותה גבוהים. חום דימומי עם תסמונת כלייתית (HFRS) נפוצה יותר באירופה ובאסיה. [1, 2, 3]

בישראל הנגיף נדיר מאוד; בשנת 2017 דווח על מקרה ראשון של מטופל שאובחן בארץ לאחר שחזר מטיול בארה"ב. עם זאת, נרשמו מקרים של חוקרים שנדבקו במהלך עבודה עם מכרסמים.

