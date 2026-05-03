כיכר השבת
מבצע "פרויקט החירות"

טראמפ מודיע: ממחר נתחיל לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי החל ממחר מדינתו תפתח במבצע "פרויקט החירות" לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז | טראמפ הודיע כי "אם התהליך יופרע - נטפל בכך בכוח" (בעולם)

נשיא ארה"ב הודיע הערב (ראשון) כי החל ממחר מדינתו תפתח במבצע לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. 

טראמפ כתב: "מדינות מכל רחבי העולם, שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון המתרחש באופן כה גלוי ואלים לעיני כל, ביקשו מארצות הברית לעזור בשחרור ספינותיהן הכלואות במצר הורמוז, בעניין שאין להן שום קשר אליו — הן בסך הכל צדדים ניטרליים וחפים מפשע!".

טראמפ עדכן כי "לטובת איראן, המזרח התיכון וארצות הברית, הודענו למדינות הללו שנלווה את ספינותיהן בבטחה אל מחוץ לנתיבי מים מוגבלים אלו, כדי שיוכלו להמשיך בעסקיהן בחופשיות ובצורה תקינה. שוב, מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה במה שמתרחש כרגע במזרח התיכון".

"הנחיתי את נציגיי להודיע להם כי נפעיל את מיטב המאמצים כדי להוציא את ספינותיהם וצוותיהם בבטחה מהמצר. בכל המקרים, הם ציינו כי לא יחזרו עד שהאזור יהפוך לבטוח לשיט ולכל דבר אחר".

הנשיא הודיע כי "תהליך זה, "פרויקט חופש" (Project Freedom), יחל ביום שני בבוקר, לפי שעון המזרח התיכון. תנועת הספינות נועדה אך ורק לשחרר אנשים, חברות ומדינות שלא עשו שום עוול — הם קורבנות של הנסיבות".

לדבריו, "זוהי מחווה הומניטרית מטעם ארצות הברית ומדינות המזרח התיכון, אך בפרט מטעם מדינת איראן. ברבות מהספינות הללו המזון הולך ואוזל, וכך גם כל דבר אחר הנחוץ לצוותים גדולים כדי לשהות על הסיפון באופן בריא ותברואתי".

אני מאמין שזה יתרום רבות להפגנת רצון טוב מצד כל אלו שנלחמו בעוצמה כזו בחודשים האחרונים. אם בדרך כלשהי יתבצעו הפרעות לתהליך הומניטרי זה, יהיה צורך, לצערי, לטפל בהפרעות אלו בכוח", סיים טראמפ באיום.

דונלד טראמפמצרי הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר