נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (ראשון) כי החל ממחר מדינתו תפתח במבצע לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז.

טראמפ כתב: "מדינות מכל רחבי העולם, שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון המתרחש באופן כה גלוי ואלים לעיני כל, ביקשו מארצות הברית לעזור בשחרור ספינותיהן הכלואות במצר הורמוז, בעניין שאין להן שום קשר אליו — הן בסך הכל צדדים ניטרליים וחפים מפשע!".

טראמפ עדכן כי "לטובת איראן, המזרח התיכון וארצות הברית, הודענו למדינות הללו שנלווה את ספינותיהן בבטחה אל מחוץ לנתיבי מים מוגבלים אלו, כדי שיוכלו להמשיך בעסקיהן בחופשיות ובצורה תקינה. שוב, מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה במה שמתרחש כרגע במזרח התיכון".

"הנחיתי את נציגיי להודיע להם כי נפעיל את מיטב המאמצים כדי להוציא את ספינותיהם וצוותיהם בבטחה מהמצר. בכל המקרים, הם ציינו כי לא יחזרו עד שהאזור יהפוך לבטוח לשיט ולכל דבר אחר".

הנשיא הודיע כי "תהליך זה, "פרויקט חופש" (Project Freedom), יחל ביום שני בבוקר, לפי שעון המזרח התיכון. תנועת הספינות נועדה אך ורק לשחרר אנשים, חברות ומדינות שלא עשו שום עוול — הם קורבנות של הנסיבות".

לדבריו, "זוהי מחווה הומניטרית מטעם ארצות הברית ומדינות המזרח התיכון, אך בפרט מטעם מדינת איראן. ברבות מהספינות הללו המזון הולך ואוזל, וכך גם כל דבר אחר הנחוץ לצוותים גדולים כדי לשהות על הסיפון באופן בריא ותברואתי".

אני מאמין שזה יתרום רבות להפגנת רצון טוב מצד כל אלו שנלחמו בעוצמה כזו בחודשים האחרונים. אם בדרך כלשהי יתבצעו הפרעות לתהליך הומניטרי זה, יהיה צורך, לצערי, לטפל בהפרעות אלו בכוח", סיים טראמפ באיום.