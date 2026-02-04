תייר בריטי שהותקף על ידי כריש בחופשה בקריביים סיפר לרשת BBC על רגעי התקיפה, לאחר שהיה פצוע במצב קשה מאוד.

פיטר סמית', בן 66 מהרטפורדשייר, בריטניה, הוטס במצב אנוש מאי הקריבי טובגו לבית החולים "ג'קסון ממוריאל" במיאמי, לאחר שאיבד דם רב בתקיפת כריש שורי באפריל 2024.

הפציעות היו כה קשות עד שבבית החולים המקומי בטובגו אזל מלאי הדם. רעייתו, ג'ואנה סמית', שחזרה את רגעי החרדה בבית החולים בטובגו וסיפרה כי "אזל להם הדם... הוא לקח את כל הדם בטובגו".

היא הוסיפה לתאר את המראות הראשוניים מזירת האירוע: "אני זוכרת שנכנסתי למים וראיתי את הפציעות הנוראיות שלו. יכולתי לראות עצמות, זה היה פשוט נורא. ומישהו אמר, 'קחו אותה מכאן'".

סמית' סבל מחתכים עמוקים בבטן, נשיכה קשה בזרוע ופגיעה חמורה בירך העליונה. במהלך עשרות הניתוחים שעבר, השתמשו הרופאים בטכנולוגיה רפואית המבוססת על גוף הטורף עצמו.

סמית' סיפר כי כאשר הרופאים הסבירו לו על הקרום שישמש בסיס להשתלת העור, "הם צחקו. אז שאלנו, 'נו, מה מצחיק?' והם אמרו, 'הקרום עשוי מכריש'. יש לי חתיכת כריש ברגל".

למרות הפגיעה העצבית הקבועה בידו והצורך ללמוד ללכת מחדש, סמית' הביע הקלה על מצבו ואמר: "אני ממש אסיר תודה. יש לי בעיות ניידות אבל לפחות יש לי גפיים. בשלב מסוים זה נראה כאילו לא יהיו לי בכלל".

האירוע התרחש ביום האחרון לחופשתו של סמית', בעת ששחה במים רדודים. "תנאי השטח היו מושלמים לשחייה. צללתי לתוך הגלים, שחיתי לא יותר מ-20 רגל (6 מטרים), ועמדתי במים בגובה המותניים", נזכר סמית'.

לדבריו, התקיפה הייתה פתאומית: "פתאום הרגשתי חפץ כבד מאוד פוגע ברגלי. אני מביט למטה ויש שם כריש – והוא גדול. מדובר בערך ב-10 רגל (3 מטרים). זה הרגע שבו המוח שלך עובד ב-1,000 מייל לשעה".

בניסיון להציל את חייו, החל סמית' להיאבק בכריש בידיו. "התחלתי להכות את הכריש באגרופים. למען האמת אני לא יודע מה ניסיתי לעשות, אבל חבטתי בו. אני יכול לומר בכנות שמעולם לא פגעתי בשום דבר בעוצמה חזקה כל כך כפי שפגעתי בכריש הזה".

הוא תיאר את ההידרדרות המהירה במצבו: "אחרי שפגע ברגלי, הוא הצליח לתקוף את זרועי השמאלית ואז את הבטן שלי. המצב הפך לרציני ממש מהר. איבדתי הרבה דם". סמית' הוסיף לתאר את רגעי הפינוי: "אני צורח, אני בוכה, מאבד הרבה דם ומאבד את ההכרה. אנשים צורחים עליי להישאר ער".

חבריו שהיו עמו במים סייעו בהדיפת הכריש, ועוברי אורח משו אותו אל החוף. סמית' ביקש להודות להם וציין: "נלחמתי בו יחד עם אנשים אחרים שהיו ממש אמיצים. אני אהיה אסיר תודה להם לנצח".

מומחה הכרישים טום הירד הסביר כי למרות עוצמת האירוע, בני אדם אינם מהווים טרף טבעי לכרישים. "בואו נהיה מאוד ברורים כאן: אם כריש שורי, או טיגריסי, או עמלץ לבן באמת היו רוצים לטרוף בן אדם, לא הייתה נשארת גופה", ציין הירד.

על פי נתוני ארכיון תקיפות הכרישים הבינלאומי, מדובר בתקיפה היחידה שתועדה אי פעם בטובגו. למרות הטראומה, סמית' הצהיר כי לא יאפשר למקרה להשפיע על תפיסת עולמו או על יחסו לאי. "האנשים בטובגו היו ממש טובים אליי. הם תלויים בתיירות למחייתם. הייתי חוזר. אני עדיין חושב על השמיים והים", אמר סמית' וסיכם: "מה הטעם לשרוד תקיפת כריש אם אתה עומד לחיות את שארית חייך בפחד?".