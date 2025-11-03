בכיר במערכת המים האיראנית הזהיר אתמול (ראשון) כי הבירה טהרן ניצבת בפני סכנה מוחשית של מחסור חמור במי שתייה בתוך פחות משבועיים. זאת בעקבות בצורת מתמשכת, ירידה חריגה בכמות המשקעים ומדיניות ניהול מים לקויה – כך דיווח אתר "איראן אינטרנשיונל".

בהזאד פרסה, ראש חברת המים האזורית של טהרן, מסר לסוכנות הידיעות הרשמית IRNA כי סכר אמיר כביר – המאגר המרכזי המספק מים לבירה – מכיל כיום רק 14 מיליון מטרים מעוקבים של מים, המהווים כ-8% בלבד מקיבולתו. לשם השוואה, בתקופה המקבילה אשתקד עמד נפח המאגר על 86 מיליון מטרים מעוקבים.

לדבריו, זרימת המים לסכרי טהרן צנחה ב-43% עקב ירידה דרמטית בכמות המשקעים השנה. "מדובר בירידה של כמעט 100% לעומת הממוצעים הרב-שנתיים", אמר פרסה. הוא קרא לציבור לצמצם באופן מיידי את הצריכה והזהיר:

"אם לא נשנה את הרגלי השימוש, לא נוכל להבטיח מים נקיים למיליוני תושבים."

המשבר החריף אינו מוגבל לטהרן בלבד. בעיר אספהאן – אחת הערים הגדולות וההיסטוריות באיראן – מאגרי המים מתייבשים, והנהר המרכזי, זייאנדהרוד, כמעט נעלם לחלוטין. גורמים מקומיים מעריכים כי גם שם, האספקה העירונית עלולה להיפגע באופן חמור בתוך שבועות ספורים.

לפי נתוני רשות המים האיראנית, היקף המשקעים השנה ירד בכ-45% מתחת לממוצע העונתי, ו-19 סכרים ברחבי המדינה מלאים בפחות מ-20% מקיבולתם. מומחים סביבתיים מזהירים כי השילוב בין שינויי האקלים, ניהול משאבים רשלני ותשתיות מיושנות עלול להביא את איראן אל אחד ממשברי המים הקשים בתולדותיה.