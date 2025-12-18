משטרת ניו סאות' ויילס הודיעה כי סיכלה אפשרות לביצוע "מעשה אלים", לאחר שנעצרו שבעה גברים בדרום-מערב סידני בתום מבצע משטרתי נרחב.

בהודעה רשמית המשטרה אמנם טענה כי אין קשר בין המעצרים לבין חקירת פיגוע הטרור הנורא שהתרחש לא מכבר בחוף בונדי, וכי לא נשקפת עוד סכנה לציבור, אולם אישרה במקביל כי הגברים אכן היו בדרכם לשם.

מאז הפיגוע הנורא הפך חוף בונדי לאתר הנצחה עבור הקהילה היהודית והאוסטרלים בכלל, לשם מתקבצים בכל יום אלפי בני אדם כדי להניח זר, נר נשמה או לשאת תפילה.

בתיעוד נראים גברים ממוצא זר, בעלי מראה ככל הנראה ערבי, כשהם מובלים על ידי כוחות משטרה חמושים מכף רגל ועד ראש, אחרים ישובים על הרצפה עם ידיים כפותות, מה שהעלה את ההשערה כי ישנו קשר או חשד לאירוע טרור.

​המבצע התמקד בפרבר ליברפול, שם חסמו כוחות מיוחדים חמושים בנשק כבד ושריון רכב האצ'בק לבן בעל לוחית רישוי של מדינת ויקטוריה.

במהלך המעצר, שהתרחש בצומת הרחובות ג'ורג' וקמפבל, נגחו השוטרים את הרכב והשתלטו על חמישה גברים. עדי ראייה ותיעודים מהזירה העלו כי המשטרה עשתה שימוש בכדורי ספוג במהלך ההשתלטות, ואחד העצורים נראה כשהוא סובל מפציעת דם בראשו ומקבל טיפול רפואי.

​במקביל למעצר המרכזי, נעצרו שני גברים נוספים ברכב אחר ברחוב סמוך. על פי מידע שהגיע מגורמים המעורבים בחקירה, עלה חשד כי ברכבם של החשודים נמצא נשק רב. בזירה נראו שוטרים כשהם מחרימים מכשירים ניידים ומסמנים ראיות.

​מחקירה ראשונית עולה כי קבוצת הגברים הייתה בדרכה לכיוון חוף בונדיי בעת שנעצרה, מה שמעלה את החשד כי הייתה להם כוונה לפגע שוב בקהילה היהודית המתקבצת במקום. החשודים זוהו על ידי רשויות האכיפה כדמויות המוכרות למשטרה במדינת ויקטוריה, דבר שהוביל למעקב אחריהם ולביצוע המעצר המונע בסידני.

כאמור, בשלב זה טרם אושר שישנו קשר לפיגוע ביום ראשון או שאכן מדובר באירוע טרור, אך הלחץ והמתח עלו היום מדרגה נוספת בקהילה היהודית השקטה עד כה של העיר סידני.