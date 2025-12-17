( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השתתף הערב (רביעי) בטקס נחיתת גופות החיילים שנספו בסוריה, והבאתם לאדמתו ארה"ב.

בתיעוד שפרסם הבית הלבן, נראה הנשיא - שמתוקף תפקידו הינו גם המפקד העליון של הכוחות המזוינים, כשהוא משתתף בטקס כאחרון החיילים. בתיעוד נראה טראמפ מהלך במצעד צבאי מאחורי חייליו, ואז מסתובב לצד כשהוא עוקב אחר תנועות החיילים בטקס הכבוד. בתיעוד נפרד, נראה הנשיא מצדיע יחד עם שר ההגנה פיט הגסת', וטרן מלחמה בעצמו, לארונות החיילים ששבו זה עתה לאחר שנפלו בפיגוע בסוריה.

( צילום: הבית הלבן )

כזכור, בשבת האחרונה הודיע הצבא האמריקני על נפילתם של שני חיילים ואזרח ששהו במשימה בסוריה, בפיגוע שבוצע על ידי איש דאע"ש שהיה חבר בכוחות הצבא הסורי החדש.

בהודעה שפורסמה ברשתות החברתיות נכתב: "שני אנשי צבא אמריקאים ואזרח אמריקאי אחד נהרגו".

בהודעה נכתב עוד: "שלושה אנשי צבא נפצעו, כתוצאה ממארב של חמוש דאעש בודד בסוריה. היורה נרדף וחוסל".

"מתוך כבוד למשפחות", נכתב בהודעה: "ובהתאם למדיניות משרד המלחמה, זהותם של אנשי הצבא תישמר עד 24 שעות לאחר קבלת הודעה לקרובי משפחתם. עדכונים יסופקו ככל שיהיו זמינים".

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' מסר: "הפרא ​​שביצע את ההתקפה הזו נהרג על ידי כוחות שותפים. כולם צריכים לדעת, שאם תתקפו אמריקאים - בכל מקום בעולם - תבלו את שארית חייכם הקצרים והחרדים בידיעה שארצות הברית תצוד אתכם, תמצא אתכם ותהרוג אתכם באכזריות".