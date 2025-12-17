כיכר השבת
לא קורה כל יום

יוצא דופן: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יישא הערב "נאום לאומה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע במפתיע כי יישא הערב נאום לאומה האמריקנית | מדובר במהלך יוצא דופן, שכן הנשיא אינו נוהג לשאת נאומים מסוג זה אלא אם התרחש אירוע חריג או בתאריכים קבועים בשנה | זה מה שצפוי להיות (בעולם) 

הנשיא טראמפ בנאום מצב האומה (צילום: מסך)

נשיא ארצות הברית צפוי לשאת הערב (רביעי) נאום לאומה האמריקנית, כך הודיע אמש הבית הלבן.

לפי ההודעה הרשמית, הנשיא צפוי להתמקד בסוגיות הכלכלה וביטחון הגבולות בנאום מיוחד שיישא הלילה מהבית הלבן. מזכירת העיתונות, קרולין לאוויט, ציינה כי הנשיא יסקור את מה שהגדירה כהישגים היסטוריים שנרשמו במהלך 11 החודשים הראשונים של כהונתו השנייה, ויציג את קווי המדיניות המתוכננים לשלוש השנים הבאות.

לדברי לאוויט, ששוחחה עם כתבים לאחר פגישה בחדר הסגלגל, הנאום יעסוק בפעולות שננקטו כדי "להחזיר את המדינה לגדולה" ובתוכניות להמשך העשייה עבור הציבור האמריקאי. בראיון נוסף לרשת פוקס ניוז העריכה ליביט כי הנשיא עשוי לרמוז על מהלכי מדיניות חדשים שבכוונתו לקדם במהלך השנה הקרובה. "הנשיא טראמפ ידבר על מה שעתיד לבוא. הטוב ביותר באמת עוד לפנינו, כפי שהוא מרבה לומר", דברי מזכירת העיתונות.

הנאום יועבר בשידור חי ביום רביעי בשעה 21:00 (חמישי בשעה 4:00 לפנות בוקר שעון ישראל). הנשיא עצמו התייחס לאירוע בפרסום ברשת החברתית שלו וכתב: "זו הייתה שנה נהדרת עבור המדינה שלנו, והטוב ביותר עוד לפנינו! אני מצפה לראות אתכם אז".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר