יוצא דופן: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יישא הערב "נאום לאומה"

נשיא ארצות הברית צפוי לשאת הערב (רביעי) נאום לאומה האמריקנית, כך הודיע אמש הבית הלבן.

לפי ההודעה הרשמית, הנשיא צפוי להתמקד בסוגיות הכלכלה וביטחון הגבולות בנאום מיוחד שיישא הלילה מהבית הלבן. מזכירת העיתונות, קרולין לאוויט, ציינה כי הנשיא יסקור את מה שהגדירה כהישגים היסטוריים שנרשמו במהלך 11 החודשים הראשונים של כהונתו השנייה, ויציג את קווי המדיניות המתוכננים לשלוש השנים הבאות.

לדברי לאוויט, ששוחחה עם כתבים לאחר פגישה בחדר הסגלגל, הנאום יעסוק בפעולות שננקטו כדי "להחזיר את המדינה לגדולה" ובתוכניות להמשך העשייה עבור הציבור האמריקאי. בראיון נוסף לרשת פוקס ניוז העריכה ליביט כי הנשיא עשוי לרמוז על מהלכי מדיניות חדשים שבכוונתו לקדם במהלך השנה הקרובה. "הנשיא טראמפ ידבר על מה שעתיד לבוא. הטוב ביותר באמת עוד לפנינו, כפי שהוא מרבה לומר", דברי מזכירת העיתונות.

הנאום יועבר בשידור חי ביום רביעי בשעה 21:00 (חמישי בשעה 4:00 לפנות בוקר שעון ישראל). הנשיא עצמו התייחס לאירוע בפרסום ברשת החברתית שלו וכתב: "זו הייתה שנה נהדרת עבור המדינה שלנו, והטוב ביותר עוד לפנינו! אני מצפה לראות אתכם אז".