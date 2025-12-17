שורת אירועים פרובוקטיביים והתבטאויות קיצוניות בשבועות האחרונים מעוררים חשש להחרפת תופעות אנטי־אסלאמיות בארצות הברית, על רקע מערכת הבחירות והקיטוב הפוליטי הגובר. מועמדים פוליטיים משתמשים בפרובוקציות דתיות כחלק מאסטרטגיית קמפיין.

אחד המשתתפים הבולטים בגל זה הוא ג’ייק לאנג, משפיען ימני ובעל ברית פוליטי של הנשיא דונלד טראמפ, המתמודד בפריימריז הרפובליקניים למושב בסנאט האמריקאי מטעם מדינת פלורידה. לאנג עושה שימוש באירועים מתוקשרים כדי לבסס פרופיל ציבורי ולגייס תמיכה בקרב בוחרי ימין.

לאנג מיקד את פעילותו בעיר דירבורן שבמישיגן, העיר בעלת הריכוז הגבוה ביותר של תושבים ערבים־אמריקאים בארצות הברית. ב־18 בנובמבר השתתף בעצרת אנטי־אסלאמית בעיר, שבה נשמעו קריאות גנאי גזעניות מצד משתתפים נוספים, וחלקם תועדו כשהם פוגעים בעותק של הקוראן.

במהלך העצרת הצהיר לאנג: “היום אנו מציינים את אמריקה כמדינה נוצרית” ותיאר אותה כ“ציוויליזציה מערבית־אירופית שלמוסלמים אין חלק בה”. בהמשך אותו היום ניסה לשרוף קוראן בפומבי, אך תושב ערבי־אמריקאי מנע זאת.

מאוחר יותר הגיע לאנג לישיבת מועצת העיר דירבורן, שבה רוב ערבי־אמריקאי, והתעמת עם חברי המועצה בשידור חי. במהלך האירועים תועד כשהוא משמיע כינויי גנאי גזעניים כלפי משתתפים בהפגנות.

פרובוקציה נוספת נרשמה בטקסס, שם ארגן לאנג מחאה מחוץ למסגד ברובע אפיק סיטי בעיר פלנו. במהלך ההפגנה הניף עותק של הקוראן שהוכנס לפיו של ראש חזיר, ואף הביא למקום חזירונים חיים, שלדבריו נועדו למחות נגד מה שכינה “האסלאמיזציה של אמריקה”.

לרקע האירועים מצטרף עברו הפלילי של לאנג: הוא הורשע בתקיפת שוטר במהלך אירועי הפריצה לקפיטול ב־6 בינואר 2021, ונידון לארבע שנות מאסר. בהמשך קיבל חנינה מהנשיא טראמפ - פרט שממשיך ללוות את הקמפיין הנוכחי שלו.